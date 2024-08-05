原标题：吉林省吉林市 多措并举打造人才强磁场

记者从吉林省吉林市人力资源和社会保障局获悉，截至目前，吉林市9所高校2024年3.68万毕业生已实现就业1.96万人，其中选择留市就业2932人，留市就业率创历年之最。

“之前，我想过去其他城市发展。在了解吉林市的相关政策后，我还是决定留下来。”北华大学毕业生王巍说。

吉林市委常委、常务副市长武忠旭介绍，吉林市高度重视高校毕业生留吉就业创业工作，用真金白银引才、留才。“为了减轻高校毕业生留吉成本，我们提供就业‘一间房’，给予留吉人才一次性购房补贴。”武忠旭说。

企业有发展，事业有前途，是留住人才最好的方式之一。近年来，吉林市碳纤维产业发展迅猛，近3年相关产值增长6倍，形成国内最完整的碳纤维产业链条。

除此之外，吉林市还关注高校毕业生留吉的“关键小事”。比如，为引进人才家属开辟绿色通道，解决两地分居问题，按就近从优原则为引进人才子女解决入学问题等。

武忠旭介绍，下一步吉林市将继续开展校城、校企融合对接活动，强化人才服务保障，吸引更多高校毕业生留吉就业创业，吸引青年人才走进吉林、落户吉林。

（记者杨仑）

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