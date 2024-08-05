人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

吉林省吉林市多措并举打造人才强磁场

2024年08月05日08:33 | 来源：科技日报
小字号

原标题：吉林省吉林市　　多措并举打造人才强磁场

记者从吉林省吉林市人力资源和社会保障局获悉，截至目前，吉林市9所高校2024年3.68万毕业生已实现就业1.96万人，其中选择留市就业2932人，留市就业率创历年之最。

“之前，我想过去其他城市发展。在了解吉林市的相关政策后，我还是决定留下来。”北华大学毕业生王巍说。

吉林市委常委、常务副市长武忠旭介绍，吉林市高度重视高校毕业生留吉就业创业工作，用真金白银引才、留才。“为了减轻高校毕业生留吉成本，我们提供就业‘一间房’，给予留吉人才一次性购房补贴。”武忠旭说。

企业有发展，事业有前途，是留住人才最好的方式之一。近年来，吉林市碳纤维产业发展迅猛，近3年相关产值增长6倍，形成国内最完整的碳纤维产业链条。

除此之外，吉林市还关注高校毕业生留吉的“关键小事”。比如，为引进人才家属开辟绿色通道，解决两地分居问题，按就近从优原则为引进人才子女解决入学问题等。

武忠旭介绍，下一步吉林市将继续开展校城、校企融合对接活动，强化人才服务保障，吸引更多高校毕业生留吉就业创业，吸引青年人才走进吉林、落户吉林。

（记者杨仑）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部