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肖邦国际音乐节中国区总决赛举办

2024年08月05日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （张兵）日前，第三十二届（马佐夫舍）肖邦国际音乐节（以下简称“肖邦国际音乐节”）中国区总决赛在福建厦门国际会议中心举办。4天时间里，音乐节通过开幕式、重奏音乐会、评委音乐会、专家评委大师班、钢琴比赛及颁奖音乐会，为中国琴童与钢琴学子提供了一个学习、交流、竞技的平台。

　　肖邦被誉为“钢琴诗人”，是波兰音乐史上最重要的人物之一，也是欧洲19世纪浪漫主义音乐的代表人物。2007年起，“肖邦国际音乐节”正式更名为“（马佐夫舍）肖邦国际音乐节”，规模逐渐扩大，成为具有国际影响力的世界音乐节。

　　2022年，肖邦国际音乐节落地中国。今年是肖邦国际音乐节进入中国的第三年。音乐节旨在搭建超越国别、洲际的世界音乐艺术平台，遴选优异的青少年钢琴家，帮助更多中国琴童走向世界，感受肖邦的音乐精神。据介绍，为了让更多人参与到音乐节中，肖邦国际音乐节中国区不仅有专业组竞技，也开设了业余组的钢琴比赛。

　　本届肖邦国际音乐节精彩纷呈，两场音乐会——室内音乐会和评委音乐会为观众献上了肖邦的《“让我们携手同行”波罗乃兹》和《降E大调华丽大圆舞曲》，储望华的《春江舟影》、张朝的《远方的香格里拉》和《音诗》等众多中外经典曲目。音乐节邀请钢琴家、北京师范大学副教授段召旭为现场观众进行导赏。

　　音乐节期间，组委会还邀请沈阳音乐学院钢琴系主任李哲，中国音乐学院钢琴系常务副主任樊禾心以及波兰钢琴家、肖邦国立音乐大学钢琴系主任乔安娜·瓦乌丽洛维茨等讲授大师课。

　　（马佐夫舍）肖邦国际音乐节代表、波中文化艺术交流基金会会长莫妮卡表示，30多年来，音乐节持续发展，得到了世界各国音乐家和参赛选手的关注与支持，希望选手们尽情展示自己的才华和对音乐的热爱，期待与大家在国际总决赛再见。

(责编：李昉、郝孟佳)

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