原标题：【新闻随笔】新职业涌现折射经济社会发展新活力

据报道，日前，人力资源社会保障部向社会发布云网智能运维员、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，这19个新职业以及直播招聘师等28个新工种被纳入国家职业分类大典。

随着新经济、新业态的发展，新职业不断涌现并获得认证。据统计，从2019年发布首批人工智能工程技术人员等新职业以来，人力资源社会保障部对新职业一年一发布、一年一新增，此前已经累计发布5批共74个新职业。2022年修订的国家职业分类大典新增168个新职业。新职业数量的持续增长正在悄然改变职业结构。

新职业并非凭空而设，一个新职业的背后实际上已经有一定规模的从业人员。人们在不断涌现的新职业中可以感受到社会经济发展的变化和趋势。比如，今年发布的19个新职业半数以上与新质生产力密切相关。如生成式人工智能系统应用员、智能网联汽车测试员、智能制造系统运维员、工业互联网运维员等，这些新职业的背后是人工智能、新能源汽车、智能制造等新兴产业的快速发展。新职业是一面镜子，这些紧跟前沿技术的“数”“智”职业的涌现，所反映的正是我国产业结构升级转型的趋势和方向。而诸如文创产品策划运营师、口腔卫生技师、老年助浴员、休闲露营地管家等新工种，也反映出民众生活需求的多元化和新变化，均指向人们对更高品质生活的追求。

对于从业者来说，新职业获得认证，有利于增强从业人员的职业认同感。此外，相应的从业标准、专业技能认证体系、技能培训体系、人才培养体系建设也将进入快车道，这无疑将提高该领域的职业化水平，有利于为从业人员提供更多的职业发展支持，构建更为畅通的职业发展通道。这又将反过来助力推动新经济、新业态的发展。此外，新职业涌现，创造了大量的就业机会，打开了新的就业空间，也为就业者带来更多元的就业选择，为更多人提供了人生出彩的舞台。

新职业呼唤新技能。党的二十届三中全会提出，健全终身职业技能培训制度。更加完善成熟的职业技能教育与培训制度，有利于全面提升劳动者劳动技能，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量。前不久，教育部公布了2024年高等职业教育专科专业设置备案和审批相关工作结果，在职业教育领域，2024年拟招生专业点共66870个，与2023年度相比，新增专业点6068个，撤销专业点5052个，调整幅度为历年最大。在本轮专业调整中，42所在京院校新增备案57个高等职业教育专业，其中多数以“智能”作为专业特色。不断优化职教专业布局，加快对产业和行业发展的响应速度，是增强职业教育和社会发展适配性的内在要求。推动新职业健康发展，也将充分释放我国人才红利，为推动经济社会高质量发展提供坚实支撑。

除做好就业培训和保障支持，构建完善的职业教育培训体系，为新职业群体搭建更加通畅的职业发展通道外，强化对新职业从业者的劳动权益保障也是推动新业态、新职业健康发展的必然要求。让越来越多的新职业绽放光彩，让创新创造活力竞相迸发。

（作者：李一陵，系媒体评论员）

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