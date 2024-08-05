原标题：“全员导师制” 师生共成长

放假了，厦门海沧区芸景实验中学教师黄俊逸也没闲着，这个月他计划带着学生踢足球。

黄俊逸是一名数学老师，同时还是学生的导师。为了当好导师，他在学校的足球社团找到突破口。

孩子们一开始都疑惑：“黄老师明明教的是数学，怎么会来教足球？”

到了足球场上，黄俊逸敏捷的身手和专业的技能，让孩子们连连欢呼。在黄俊逸的一再鼓励下，孩子们在足球场快乐地奔跑起来。

2022年2月，作为海沧区深化教育综合改革的重大探索，海沧区教育局在全区中小学全面推行“全员导师制”，建立“全员-全过程-全方位”德育体系，让教育回归“教书育人”的本质，让每一名学生都能得到陪伴、关怀、指导，获得身心健康成长和全面发展。

在“全员导师制”推出刚满一年时，海沧区教育局举行了“全员导师制”总结分享会，特别授予10名优秀老师“2022年度海沧区最美导师”荣誉称号。

获此殊荣的海沧区东孚中心小学教师赵建风，发现自己的学生小澜总是低着头，乌黑的头发似乎是她防御外界的屏障，这让赵建风很揪心。

赵建风与小澜家长每天线上沟通，又买来一个红色的蝴蝶结发夹送给小澜，并建议小澜妈妈：“明天出门上学前，把孩子头发扎起来，戴上蝴蝶结发夹。”得知小澜刚开始上课抬起头，后半节课又低下去，赵建风就一口气买了30个漂亮的公主发卡送给小澜。

“我希望她每天都能感觉到自己的不一样，感觉到自己很漂亮”，赵建风的方法奏效了。在老师和同学们的关心和赞美下，小澜的头终于抬起来了。

赵建风发现小澜在画画上有天分，又邀请她参加学校的美术社团，一步步激发她的自信。以前嘴角总是向下的女孩，如今已是满脸笑意。

自“全员导师制”工作全面启动以来，厦门海沧全区各校结合校情整体谋划，一校一案精准施策，建立健全能力培训、跟踪指导、典型带动、评估表彰、交流分享等机制，让“全员导师制”成为一项落得了地、看得见成效的教育制度。

在海沧实验中学，90后郭可馨是高三学生口中手工钩花超厉害的“可馨姐姐”。每天，她的头上、衣服上都会别着自己钩织的小花，学生身上也经常别着她的杰作。

在郭可馨的影响下，班级自发组织了“送你一朵小红花”暖心活动，同学们定期钩织小红花送给身边的同学或老师。作为班主任，郭可馨还喊来班上所有导师，和学生一起互动交流，形成育人合力。

“每一个故事，都是导师与孩子的双向奔赴、互相滋养、互相成全，大家相互付出、彼此支持、共同成长。”海沧区教育局局长孙民云说，老师、导师看似一字之差，实质是育人理念的改变。

海沧区还建立了“一支种子队伍”。整合、联动心理教师、优秀导师、优秀班主任等骨干试点建设“工作坊”，为实施“全员导师制”提供专业化的力量保障。同时，开发设计心理健康教育、青春期教育、家校沟通与家庭教育指导等培训课程，探索分层分类培养体系，提升导师工作实效。

据了解，目前海沧全区公办中小学、职业中专建成学段全覆盖、系统架构完善的导师制度体系，各校形成“一校一案”或“一校一项目”。评选出“最美导师”30名，“优秀导师”11名，汇编经验材料2册。

（记者 马跃华）

(责编：李昉、郝孟佳)