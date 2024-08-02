人民网北京8月2日电 （记者孙竞）近日，教育部、财政部联合印发《关于做好2024年银龄讲学计划有关实施工作的通知》（以下简称《通知》），根据国家银龄教师行动计划整体部署，今年计划招募7000名银龄讲学教师，发挥优秀退休教师引领示范作用，支持农村地区教育发展。

《通知》指出，2024年银龄讲学计划的实施范围以县为基本单位，主要面向脱贫地区，重点向国家乡村振兴重点帮扶县、“三区三州”等地区倾斜，受援学校为县镇和农村学校。在此基础上，鼓励各省份和兵团结合实际，面向其他比较薄弱县乡地区和教育发展欠发达区域自主选拨优秀退休教师开展讲学，可酌情将普通高中纳入实施范围。

《通知》明确，申请银龄讲学计划的退休教师以校长、教研员、特级教师、骨干教师为主。年龄一般在65（含）岁以下，要求参与招募的退休教师政治可靠、师德高尚、身体健康、作风扎实，教育教学经验丰富。讲学教师原则上应具有中级及以上教师职称，以高级教师为主。

《通知》要求各地做好招募工作，结合当地实际情况，尽快启动2024年讲学教师公开招募工作。加强对本地招募计划的统筹，提高招募完成率，确保新招募讲学教师安全按时上岗。做好讲学教师服务期间经费、生活、医疗、评优等方面的保障，激发退休教师活力，充分挖潜退休教师的政治优势、专业优势、经验优势，促进教育优质均衡发展。

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