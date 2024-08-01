7月31日，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革加速农业中关村建设——千名大学生集中学习贯彻党的二十届三中全会精神活动在平谷区举办。

“千人百村”社会实践是落实教育科技人才体制机制一体改革的生动探索。一个月来，大学生们精细规划、精准施策、精品打造，形成了“一单位一亮点多精品”的成果矩阵，“热”动全区，“火”爆出圈。高校和乡镇加强合作，结出累累硕果，不断推动教育助力农业中关村建设走深走实，以实际行动学习贯彻党的二十届三中全会精神。与会人员共同观看了《统筹推进教育科技人才体制机制一体改革加速农业中关村建设实践纪实》，感受大学生们主动参与农业中关村建设，投身乡村振兴一线的生动场景。

北京市委教育工委副书记王达品表示，北京市委教育工委、市教委联合平谷区，发挥首都教育资源优势，组织千名大学生积极深入田间地头，组织高校深化产学研合作和人才智力支持，助力平谷农业中关村建设，以实际行动学习贯彻党的二十届三中全会精神。希望广大学生强化学习铸魂，注重实践砺能，厚植爱农情怀，带头学习宣传贯彻全会精神，刻苦学习，修炼本领，努力为乡村振兴贡献才智力量。

北京市平谷区委副书记、区长狄涛指出，统筹推进教育科技人才体制机制一体，要围绕创新驱动发展画好同心圆，抓住服务产业发展的连接点，实现从三方联动到一体融合。当前，农业中关村建设教育引领作用凸显，科技支撑成效显著，人才集聚效应显现，是教育科技人才体制机制一体改革的生动实践。未来，平谷区将着力打造教育科技人才融合发展的“国家队”、大学生在京创新创业的“第一站”、产教融合的“试验田”、人才聚集的“新高地”，希望大学生们以活动为契机，持续助力高大尚平谷建设。

农业中关村吸引了一批批优秀青年人才在高大尚平谷建设中“赶潮”“逐浪”“摘星”。会上，科技小院学生代表王雯欣、创建人代表贾月慧；博士农场创建人代表王荣焕、赵波；创业青年代表岳巧云、王志凯，归国人才代表康定荣、周维昊，高校学子代表刘禧、王硕，10名青年人才作分享，讲述自己以实际行动践行推进教育科技人才体制机制一体改革深情，在农业中关村建设和乡村振兴一线贡献力量的故事，慷慨激昂，振奋人心。

参会人员共同观看了由实践学生们自导自演的朗诵《大写的中国》《请党放心，强农有我》，话剧《大圣的桃子》，歌曲《万疆》《相亲相爱》《越来越好》，大学生们以诗传情，以歌咏志，以剧展韵，朗诵字字铿锵，歌唱句句深情，话剧幕幕动人，面向时代问卷亮出青春答卷。

据悉，为推动教育科技人才体制机制一体改革，发挥教育对区域高质量发展的支撑作用，今年7月，北京市委教育工委、市教委和平谷区共同发布了《汇聚首都教育资源 助力推进农业中关村建设工作方案》，将集中力量开展市建共管学校“聚力共建”行动、高精尖中心“科技攻坚”行动、“千人百村”大学生暑期社会实践活动、北京高校大学生创业园建设行动、北京高校科技成果转移转化促进中心建设行动、劳动教育“聚智创新”行动等“六大行动”，汇聚首都教育资源和平谷农业中关村建设优势，为平谷加快建设一流农业中关村贡献智慧和力量。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)