人民网北京8月2日电 日前，第七届全球未来教育设计大赛高教赛道总决赛在北京师范大学昌平校园举行。来自30多所高校的25支队伍共110余名选手通过线上线下相结合的形式参加了比赛。

总决赛围绕联合国教科文组织提出的《一起重新构想我们的未来：为教育打造新的社会契约》理念，设置了七大创新赛题，即全纳的学习空间设计、无时空限制的学习环境设计、与地球共生的教育资源设计、多利益相关方参与的教学模式设计、数字技术赋能的边缘文化传承设计、农村优质教育资源设计以及跨文化交流与理解活动设计。在导师的指导下，参赛团队围绕选题中的痛点问题，设置项目选题，并在48小时内完成了新的项目设计方案。

经过激烈角逐，高教赛道最终评选出金奖1名，银奖2名，铜奖3名，以及优秀设计奖、优秀创意奖、优秀实践奖、优秀演讲奖、优秀科技感奖等多个奖项。

值得关注的是，本届大赛鼓励参赛选手利用AIGC去解决教育问题，提升面向未来的人机协同能力。总决赛期间，组委会同步开展了多场AIGC培训及专题讲座。北京师范大学智慧学习研究院联席院长刘德建介绍，今年大赛引入AIGC工具，目的是鼓励选手深入探索教育神经科学，为解决未来教育难题提供新思路。

北京师范大学副校长周作宇表示，大赛作为北京师范大学的一项国际性文化交流活动，已被列入世界数字教育联盟的年度活动之一。大赛将通过技术与教育的碰撞，充分激发教育创新创造潜能，为全球未来教育发展探索更多可能性。（孙竞、实习生朱婷婷）

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