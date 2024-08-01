习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上指出：“要坚持目标导向和问题导向相结合，针对我国科技创新组织化协同化程度不高，科技资源分散、重复等问题，深化科技管理体制改革，统筹各类创新平台建设，加强创新资源统筹和力量组织。”

高校是建设科技强国的重要战略力量，是有组织科研的实践者和主力军。2022年8月，教育部印发《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》，有力推动了高校特别是高水平研究型大学强化国家战略科技力量的使命定位，以更高质量的科技创新成果服务国家战略需求，加快建设世界重要人才中心和创新高地。

那么，高校的有组织科研如何才能更有效率？

笔者认为，加强高校有组织科研要注重“战略人才—战略项目—战略平台”的协同推进，充分发挥战略人才的作用，坚持以战略性科技项目为牵引，以战略性研究平台为支撑，推动高校科研在选题上实现“自由探索”和“需求导向”的结合，在项目策划上实现“被动接单”和“主动谋划”的兼顾，在项目组织实施上实现“单一PI”和“集团作战”的统筹。

首先，高校应充分发挥战略科技人才在有组织科研中的主导作用。新中国成立以来，我国科技事业能够在非常薄弱的基础上取得今天这样的伟大成就，以钱学森、邓稼先等为代表的战略科学家，发挥了至关重要的作用。这些战略科学家长期奋战在科研一线，具有深厚的科学素养和崇高的学术声望，同时长期在国家重大科技任务中担纲领衔，有很强的组织领导能力，有能力有胆识推动重要领域实现从无到有、从弱到强的跨越。但也应该看到，目前，我国战略科技人才还相对稀缺。特别是高校科研工作主要集中在前沿导向的探索性基础研究，牵头组织承担国家重大科研攻关任务的机会相对较少，不利于战略科技人才的涌现。高校应发挥自身优势，大胆起用优秀青年科学家，搭台子、压担子，鼓励他们挑战大事、难事，敢于开疆拓土，开宗立派。

其次，高校应在申请现有的竞争性科技计划和项目的同时，立足需求导向、问题导向，自主部署战略性科技项目。长期以来，高校科研选题更多是基于科学家兴趣，开展自由探索研究，产出了一批有影响力的科研成果，但对成果的应用和实际贡献还不够重视。高校应统筹关键核心技术攻关：一方面强化基础研究，鼓励开展高水平自由探索，挑战科学“无人区”；另一方面应注重交叉前沿和重点领域前瞻性、引领性布局，把服务国家战略作为最高追求，着力同国家战略目标、战略任务对接，加快关键核心技术攻关。高校应充分发挥学科齐全、专业齐全的优势，面向国家安全和经济社会发展的重大现实需求，自主部署战略性科技计划和项目，切实做到提出真问题、研究真问题、解决真问题。近十年来，以中国科学院、中国农业科学院为代表的国家科研机构自主部署实施了一批创新工程专项，产出了一批有显示度的创新成果，有效提升了国家科研机构的创新实力。高校可以借鉴这一模式，一方面发挥现有资金渠道优势，将高校基本科研业务费管好用好，不撒“胡椒面”，统筹学校人才、学科等优势，重点支持相关团队，针对国家需求，部署一批战略性创新项目；另一方面积极争取新渠道资金支持，设立自主部署专项。国家和地方财政也可试点加强对高校，特别是高水平研究型大学的科技研发“靶向”投入力度。

最后，高校应以国家实验室建设和国家重点实验室体系重组为契机，加强战略性研究平台建设：一方面应结合国家需求，不断完善以学院、学科、PI为单元的科研组织模式；另一方面应统筹加强建设围绕某一重大领域长期深耕细作的高水平实体化研究平台。高校可以国家实验室基地和网络、国家工程研究中心、教育部前沿科学中心、教育部集成攻关大平台等高水平创新平台为依托，打破学院、学科、专业乃至学校的界限，赋予平台负责人充分自主权，打造敢于攻坚克难的攻关团队，形成有利于跨学校、跨学科、跨专业的协同创新机制。

（作者：杨琨，系华南理工大学助理研究员）

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