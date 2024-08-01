在长江上游，一条条生产线全速运转，绿色制造产业彰显新风貌。北部湾港口，一个个集装箱有序装运，联运物流枢纽迎来新发展。河西走廊上，一排排风电机迎风旋转，新能源基地迸发出新活力。作为一个扎根西部地区的年轻人，我十分感慨西部地区这些年来翻天覆地的变化。“旧貌换新颜”的背后，是国家西部大开发战略实施带来的发展机遇，是党中央做出新时代推进西部大开发形成新格局重要战略部署提供的政策助力。

党的二十届三中全会提出，要“促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚”。站在进一步全面深化改革的新起点上，西部地区如何吸引先进生产要素集聚，事关先进生产力质态的形成与高质量发展的实现，关乎中国式现代化进程中西部大开发新篇章的谱写。在先进生产要素中，人才要素无疑是最关键的。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》将人才作为中国式现代化的基础性、战略性支撑之一，并提出“完善人才有序流动机制，促进人才区域合理布局，深化东中西部人才协作”，吸引人才集聚已成为西部地区培育和发展新质生产力的关键性变量。

当前，西部地区需要通过做强产业来吸引高素质人才。西部地区应立足资源禀赋优势，做强“人无我有”的特色产业，以产聚人，以人定城，为广大高校毕业生搭建施展才华的“大舞台”。为了激励更多战略科学家、科技领军人才和企业创新人才来到西部“落地生根”，可以在科研经费支持、办公场所提供、引进奖励补贴等方面，加强制度保障和支撑，灵活运用“一事一议”人才引进政策，促进国内国际人才向西集聚。例如，成都科学城通过设立10亿元人才发展专项资金，近一年来引进各类高层次人才864名，高端科研人才5000余名，超19万本科以上学历人才落户，正是人才激励政策实施结出的“硕果”。在重庆两江新区，一大批来自本地的“硬科技”正在“生根发芽”，培育的土壤是由政府部门和专家团队联合打造的明月湖国际智能产业科创基地，在基地运营的两年时间内，成功发掘潜在创业团队96个、创业者600余名，吸引215名国内外科技创业人才扎根重庆。这是西部地区创新创业发展环境塑造的一个生动注脚，是盘活人才要素大局的一步“先手棋”。未来，西部地区促进高素质人才的集聚，可以继续在创业人才的引入上，谋好篇、布好局。

同时，西部地区要在用好、留住人才上下功夫。这就需要政府相关部门，一方面积极向上争取国家层面的西部人才支持计划；另一方面，制定本地区各类人才培养计划，为青年人才开辟职业晋升赛道，建立以创造新价值为核心的人才分类评价体系，给予在科技成果转化收益分配上更大自主权，为科技人才发挥科研创造能力提供政策支持和助力。通常来说，当青年人才去到新城市开启职业新生涯，首要关注的是这个城市的住房、医疗和教育条件。从这个角度上看，各地政府应该打好商品房购置补贴、人才公寓租赁的“组合拳”，着力改善以医疗和教育为核心的公共服务质量，在子女入学、父母养老和配偶就业等方面给予引进人才一定的便利条件，帮他们解决好“后顾之忧”。近年来，重庆聚力营造“近悦远来”最优人才生态，在人才竞争中脱颖而出。截至2023年底，全市人才资源总量超过630万人，人才密度位居西部第一。由此可见，只要植好梧桐树，必能引得凤凰前来栖息。

最后，西部地区要培养好自己的人才队伍。人口“七普”统计数据显示，与“六普”数据相比，西部12省区市人口受教育年限平均提高1年，增幅高于全国平均水平，映衬出西部地区人才队伍建设取得的显著进步。应推动西部地区高校与政府部门、科研机构、企事业单位共建政产学研用一体化合作平台，以国家战略需求为牵引，瞄准科创前沿，加强研究生创新能力培养与塑造，超前布局急需学科专业，促进本科生培养与经济社会发展需求的有机衔接，鼓励广大青年学子扎根西部、服务西部，为发展新质生产力持续输送创新型、应用型和复合型人才。同时，还需要做好“引凤归巢”工作。政府部门可以充分发挥学校校友会、地方商会、行业协会等社会组织的作用，协调联络出生于西部、成长于西部的优秀人才在西部广阔天地中发展，进一步集聚高素质人才，筑牢高质量发展的人才之基。

（作者：刘晗，系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心重庆工商大学分中心特约研究员、重庆工商大学成渝地区双城经济圈建设研究院副教授）

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