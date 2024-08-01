原标题：吸引超千万人次中小学生参与

今年5月起，中央精神文明建设办公室等7部门联合开展“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动。记者31日从中央精神文明建设办公室获悉，截至目前，全国各地累计组织少年儿童合唱团体5.9万个，开展合唱活动10.3万场次，吸引中小学生1305.5万人次参与。

据悉，此次演唱活动围绕迎接庆祝新中国成立75周年，结合“六一”“七一”等时间节点和节庆活动，引导广大少年儿童传唱歌颂党、歌颂祖国、歌颂中华民族、歌颂家乡的优秀歌曲，唱响爱党爱国爱社会主义时代主旋律，旨在充分发挥美育在立德树人中的重要作用，加强和改进未成年人思想道德建设，培养担当民族复兴大任的时代新人。

各地注重把演唱活动与学校美育德育结合起来，与文明风尚培育、文明实践工作结合起来，与当地优秀传统文化、特色文化结合起来，通过校园艺术节、合唱快闪等多种方式在校内校外广泛开展，让广大少年儿童在老师、校外辅导员、志愿者的帮助下，学习演唱技巧，提升音乐素养，从优秀少儿歌曲中深切感受中华文化的独特魅力，深刻领悟社会主义核心价值观的丰富内涵，从小打牢“四个自信”的基础，立志做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。（记者董博婷）

(责编：李昉、郝孟佳)