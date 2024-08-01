孙 涛

澳大利亚新南威尔士大学校园景色。

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几年前的夏天，余明沁从对外经济贸易大学毕业，进入一家银行工作。随着对工作的逐渐熟悉，她慢慢感到工作内容重复，失去了兴趣。就在那段时间，余明沁感受到自己更愿意从事探索性和创造性的工作。于是，她暗下决心，开始筹备读博。余明沁坦言：“读博是一件很有挑战的事，不过我相信这能帮助我成长，探索新的机会。”

凭借流畅的口语、优秀的工作经验及科研经历，余明沁被澳大利亚新南威尔士大学录取，如愿奔赴深造。

余明沁是一个喜欢尝试的女孩，这一点在她的学业道路中体现得尤为明显。作为一个理科生，她本科学习信息与计算机科学专业，隶属于理学院。在研究生阶段时，她瞄准了之前没有尝试过的文科领域，选择金融学。大学期间，她参加过不少社会实践活动，当过志愿者，还做过联合国难民署的学生代表。

一直以来，余明沁学的知识都是围绕数学、金融、计算机展开，她一直保持着对这些交叉领域发展的关注。在申请博士时，考虑到自己过往的学术经历与研究兴趣，她选择了新南威尔士大学计算机工程博士的科技金融（FinTech）方向。

作为新兴领域，科技金融在过去几年得到了快速发展，一直颇受关注。余明沁说：“科技金融会借助一些计算机或大数据技术为金融业提供服务和产品。比如，移动支付就是典型例子。随着大数据时代的到来与计算机性能的高速发展，一些科技金融企业涌现，同时传统的金融机构对这方面的专业人才需求也在日渐增长，我看好这个专业未来前景。”

博士项目的课程不多，余明沁每学期需要上两门研究课程并完成对应的学术研究。三年半的博士项目，留给她个人的时间相当充裕。但余明沁依然把日程排得满满当当，一方面，为了完成科研项目，她需要投入很多时间和精力阅读大量学术资料；另一方面，她希望可以提前毕业，那么每个学期学院规定的科研项目就需要超前完成。此外，她还担任了两门本科课程的助教，承担了部分教学任务。

面对紧凑的时间安排，余明沁觉得动力满满，攻读博士不仅需要较强的自我学习能力和研究能力，还需要较好的心理素质和适应能力。余明沁所攻读的博士课程不仅是一个学术项目，也是一个校企合作项目，因此她还要与业界不同部门和团队会议交流，以此推进项目。

“我的研究方向是设计一个ESG（环境、社会和公司治理）量化分析的可持续金融软件，帮助决策者和企业进一步推进全球可持续金融的发展。我希望在公司实践的历练中，能把握项目的运行，源源不断地将自己所学转化为社会实践。”余明沁说。

除了科研和学术活动外，余明沁平时喜欢参加一些集体活动，身兼数职。她既是工程学院研究委员会唯一的学生代表和工程学院学生会学生代表，又是计算机学院学生组织的组织者，还曾受院长邀请作为学生代表在学院研究会议上代表博士建言献策。

余明沁还参与了多次季度、年度不同主题的活动策划，比如圣诞节、跨年时，她邀请学院的学生交流近况和兴趣爱好等，增加学生之间的互动。她说：“大家平时专注于自己的科研，互相交流的机会比较少，这种活动正是相互了解的好机会。”

工作之后再读博，余明沁一直不曾停下对未来的思考。在她看来，读博是象牙塔里最后一段攀缘而上的阶梯，离外面的世界相当接近，但又依然能以学生的身份心无旁骛地学习，获得自身的成长和提升，这是一段宝贵的时光。

“我会全力以赴，奔向热爱的领域。”余明沁说，“希望博士毕业后能发挥所学，将理论应用于实践，为社会发展出一份力。”

(责编：李依环、郝孟佳)