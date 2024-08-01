张 舟

原标题：留学荷兰收好衣食住行指南

荷兰阿姆斯特丹大学校园。

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留荷期间衣食住行有哪些注意事项？日前，全荷学联整理了一份《留学荷兰手册》，供即将前往荷兰的学子参考。

衣

衣服购物方面，荷兰有两个比较明显的打折季。一个在暑假，一个在圣诞期间。一般折扣都是7折、5折起。在折扣期时购买的衣物，有的甚至比国内还便宜得多，不过荷兰的牛仔裤通常比较贵。

在非打折季，大家可以在奥特莱斯（被留学生称为“打折村”）买到知名品牌的商品，品质需要认真研究，谨慎消费。打折村商品类型丰富，涵盖服饰、箱包、鞋类、手表和运动户外品等。在荷兰，最有名的打折村是位于林堡省罗尔蒙德市的Designer Outlet Roermond。这里有超过200家品牌店铺，这里的商品一般都是低至3折到7折，每年还会有特别的促销活动。

食

荷兰的超市按价格分几类档次，比较昂贵的有公主超市（Albert Heijn），这里的水果、蔬菜、日用品等比其他超市贵0.5-2欧元，但产品质量较好，可以在里面选到其他超市稀缺的货品。除此之外，C1000超市的价格也比较高，同时产品的品质和购物环境都是上乘之选。

平价超市如Dirk、Edah都比较受留学生欢迎。这些超市的商品价格便宜些，质量不错，定期还会有折扣活动。

除了超市，荷兰各城市在指定地点都有大大小小的Open Market，类似于集贸市场或早市，开市时间通常在上午。天刚蒙蒙亮，商贩们就开始摆摊售卖新鲜的海产品、蔬菜、鲜花、熟食、奶酪等。

住

很多留学生初到荷兰会住在学校宿舍里。一般来讲，学校提供的房子住宿费用比较高，但离学校比较近，而且生活配套设施较好，无需再另付水电费、网费等。

如果自己在外租房子，房租会便宜些，但荷兰的住房短缺，尤其是人群密集的大城市（比如：阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹）以及留学生密集的城市（比如：瓦格宁根）。很多出租房不包含家具，性价比较低。下面给大家介绍在荷兰租房的注意事项和常见平台。

首先，需要考虑租金预算。一般在300-700欧元，留学生可根据自己的需求规划。其次，在租房申请时，租户有义务提供有效的身份证件，如护照、就业合同或学习证明、居留资料和BSN号。

此外，有一些房子对租房人的收入是有要求的，这一类的房源对留学生来说不适用。荷兰的多数大学会与一些租房平台合作，为学生提供质量较高的房源。DUWO、ROOM.nI和SSH是目前覆盖广、与高校合作多的租房平台。另外，租房合同也是重要文件，在租房签约前，大家要仔细阅读条款。

在校学生如果符合以下条件，有机会申请租房补贴。

1、身份要求：申请者必须持有荷兰国籍或者居留卡ID。

2、年龄要求：申请者必须满18周岁。

3、房型要求：所租的是一个有单独门牌号的房子，配有私人专属的厨房、卫生间和卧室（比如，Studio）。相反，合租房是不可以申请房补的（比如，单租一间卧室，但和别人共用浴室和厨房）。

4、拥有合法的住址：地址必须在市政厅注册，并有签好的租房合同。

5、每月租金要求：18-23周岁，月租不超过442.46欧元；23周岁以上，月租不超过752.33欧元。（月租=基础房租+服务费）

6、资产要求：如只有一人居住，拥有资产不能超过31340欧元；如果有人同住，总资产不能超过62680欧元。

行

自行车是荷兰城市中必不可少的出行工具。自行车一般售价在199-599欧元，二手车费用便宜许多，一般在40-90欧元，是许多留学生的性价比之选。

城市与城市之间出行一般乘坐火车、地铁和公共汽车。荷兰的火车线路很发达，基本遍布各大中城市，出行之前登录www.ns.nl或www.92920v.nl，可以查到详尽的火车线路及转乘车次信息。在中小城市，火车和公交车的发车频率比较低，大概30分钟一趟，出行时一定要提前安排好时间。火车票的价格比较昂贵，不过留学生可以购买火车打折卡，公交和地铁在荷兰也有专门的打折票出售，十分方便。

荷兰使用的是申根签证，因此也可以出行至申根国，比如德国、卢森堡、比利时等国家，坐火车就可以在当天往返。荷兰各个航空公司在不同时间段也会有廉价机票，有时只需花很少钱就可搭上飞往其他国家的航班。

(责编：李依环、孙竞)