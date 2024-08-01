本报记者 贾平凡

近年来，江西省抚州市南丰县推行农村学前教育儿童营养改善计划。图为南丰县市山镇第一幼儿园的小朋友在吃午餐。

谢 东摄（人民图片）

近日，由联合国世界粮食计划署和中国乡村发展基金会联合主办的乡村儿童营养事业高质量发展座谈会在北京举办。本次座谈会以“全面营养，全面发展”为主题，来自政府部门、学术机构、爱心企业和个人、社会组织的80余名代表参会，嘉宾代表通过分享儿童营养方面的中国模式与经验，共享共议儿童营养领域前沿研究成果和创新方案，促进搭建多方交流平台，积极推动儿童营养事业可持续发展。

世界粮食计划署驻华代表赵兵在座谈会上表示，在中国政府、爱心企业、社会组织的支持下，世界粮食计划署自2018年起先后在湖南湘西、广西靖西、甘肃临夏和四川旺苍开展学龄前儿童营养改善试点项目，通过采取营养供餐、营养健康知识宣教、供餐设备设施优化和小农帮扶四项举措，改善了项目区儿童营养状况。同时，世界粮食计划署尝试将学校供膳与当地农民生产有机衔接，帮助农民拓展市场渠道、增加收入，改善农民生计。他呼吁各方积极参与，加强协作，通过科学研究和实践探索，探寻更加有效、可持续的乡村儿童营养解决方案。

中国乡村发展基金会副秘书长秦伟表示，推动乡村儿童营养事业高质量发展，确保每个孩子获得充足、均衡的营养，对于全面推进乡村振兴具有至关重要的意义。她表示，儿童营养事业是一项系统工程，需要政府、企业、社会多方紧密合作与持续投入。

世界粮食计划署中国办公室项目政策官员姜晗代表世界粮食计划署学校供餐计划及社会保障司司长、全球学校供餐联盟秘书长卡门·布尔巴诺发言。她表示，世界粮食计划署的相关项目已涉及77个国家1.06亿学龄儿童的生活质量、教育机会和营养状况。目前，已有包括中国在内的97个国家和地区加入了全球校餐联盟，共同致力于实现到2030年为这些儿童提供营养餐的愿景。

当前，中国乡村儿童的需求发生了从“吃饱”到“吃好”的转变，随着健康意识深入人心，营养问题受到更多人的关注。《中国乡村儿童发展报告2023》指出，中国儿童福利与保护制度体系逐步完善，城乡儿童发展指数差距逐年缩小，乡村地区乡镇一级的儿童服务体系基本建立，已经进入了重点加强村居服务体系和服务能力建设的发展阶段。座谈会上，来自学术机构的专家、项目执行负责人及受益幼儿园园长围绕“新时期乡村儿童营养面临的挑战和机遇”这一主题，分别强调了儿童早期营养干预的重要性，介绍了项目的具体执行工作及取得的成果。

推动乡村儿童营养事业高质量发展是促进乡村儿童健康成长的重要保障，也是提升人口素质的必然要求，需要动员各方力量，汇聚社会多元协同的合力。来自中国乡村发展基金会、中国学生营养与健康促进会、企业与咨询公司的代表从多方面解读了儿童营养高质量发展的含义，畅谈了各自的公益规划，共同探讨让乡村儿童吃得更健康营养的解决方案。

(责编：李依环、郝孟佳)