为服务国家农业科技自立自强，支持首都国际科技创新中心建设，北京市委教育工委、北京市教委和平谷区共同发布《汇聚首都教育资源 助力推进农业中关村建设工作方案》，通过联合科研聚力攻坚、产教融合聚能发展、劳动教育聚智创新，不断将教育、科技、人才等要素资源转化为区域发展优势，为推动北京率先基本实现农业农村现代化贡献智慧和力量。

以高校资源优势支撑农业科技创新

北京涉农高校高端人才汇聚、科研实力雄厚，现有8个A+学科、11个全国重点实验室、1个国家工程实验室、2个国家工程技术研究中心，汇集了农林食品领域21位两院院士。北京市委教育工委、北京市教委积极推动教育、科技、人才一体化发展，充分发挥北京高校科研创新和人才汇聚的优势，服务农业中关村建设。组织召开平谷区和北京涉农高校深度对接会，匹配资源清单，解读人才政策，14所高校已与平谷签订合作协议，在生物种业、智慧农业、食品营养与健康等领域开展高水平合作，加强关键核心技术问题攻关，推进创新资源融合共享、科研与应用相互促进、科技创新与人才培养有机结合。中国农业大学、北京农学院，在平谷建立117个“博士农场”，13位院士、411位博士深入一线支持农业中关村开展科研工作。北京工商大学与平谷区签署战略合作协议，在食品营养与健康、市场营销等多领域开展高层次、可持续、全方位的战略合作，推动政产学研用协同创新，不断在农业、文化、科教等方面促进高质量发展。

以科技成果转化激发区域产业效能

北京高校把服务新时代首都发展作为教育改革的重要突破口和着力点，深化产学研合作，以科研成果转化为抓手，努力打造服务区域高质量发展的新品牌新经验。市委教育工委、市教委联合平谷区设立北京高校大学生创业园、北京高校科技成果转移转化促进中心，围绕促进科技成果转移转化服务经济社会发展目标，为高校创业教育、创业指导、项目推介、融资支持、成果转化等提供“管家式”服务，打造“培育—孵化—推广”“研发—转化—生产”良性循环的工作链条。发布平谷区支持高校师生就业创业系列政策，实施高大尚人才培育计划、“博士农场”创建计划、优秀项目“托举”计划、创业人才孵化计划、人才安居保障计划、优秀人才涵养计划等“六大计划”，在就业创业、资金奖励、住房补贴、教育医疗等方面给予全方位支持，为打造高校大学生在京创业安家第一站提供支撑和保障。

以服务乡村振兴凝聚立德树人合力

组织全国62所高校的1193名学生参加“千人百村”大学生暑期社会实践活动，打造知农大课堂、助农大比拼、务农大体验、亲农大舞台等4大品牌，通过走访调查、田间劳作、直播助农等，练就过硬本领，在平谷大地上书写强农兴村的新篇章。同时，鼓励大学生在实践中形成有价值可应用的精品成果，邀请高校教师、课题组深度参与指导，围绕平谷发展难题，选准小切口，解决农业高科技、物流新高地、世界休闲谷等建设中的真问题，为乡村高质量发展提供新支撑，在服务乡村振兴中凝聚立德树人的强大合力。

来源：首都人才微信公号

(责编：郝孟佳、熊旭)