钟 颐

探寻历史脉络、走进自然学堂、体验文化魅力……当下，研学游正迎来火热的“暑期档”。但也有一些家长反映，一些打着教育幌子的研学游，最后止于“到此一游”。

读万卷书，行万里路。主打寓教于乐的研学游，强调学生的亲身参与和观察，通过集体生活的历练，拓展认知思维，培养实践能力，因而被视为素质教育的“第二课堂”，近年来颇受追捧。数据显示，2023年全国中小学生研学实践教育基地超过1600个，预计2026年我国研学游学整体市场规模将达2422亿元。

市场繁荣的另一面，是行业的浮躁：有的走马观花，“花几千元报名，不如自己带孩子玩一圈”；有的价格虚高，“月入1万元不够孩子研学游7天”；有的货不对板，“名师讲座”沦为“与名校大门合影”。这有违研学游的初衷。

研学游，首先是研学，其次才是游。研学游的设计要遵循教育规律。作为一种探究式学习，它应该包括创设情境、提出问题、收集材料、互动解疑等基本环节，前期要科学开发课程、规划路线，后期再根据反馈不断优化，而不能一哄而上、一锅乱炖，搞“一锤子买卖”。正如业内人士所言，研学导师不是导游的“翻版”，“需要逻辑来联系不同环节，引导学生思考问题”。

让研学游走深走实，有赖多方发力。一是凝聚共识，研学游涉及文旅、教育等多个部门，还须明确监管边界；二是健全制度，不断完善行业标准、评价标准，加强资质审核和信誉管理；三是补齐短板，改变“旅游专业的不懂教育，教育专业的不懂旅游”的局面，从而推动研学游更专业、更正规。

“一个博物院就是一所大学校。”从目的地来看，博物馆、红色景点是研学游的重要组成部分，有着天然的资源优势。7月1日，国家文物局发文指出，要引导观众通过正规渠道预约门票、参与研学活动，重点场馆、热门场馆可根据实际情况，适当延长开放时间。相关单位不妨主动作为，强化馆校合作，增加优质供给。比如，广东省文化和旅游厅开展“请到广东过暑假——2024粤博假期·夏日知旅”系列活动，全省博物馆策划推出200余项教育和研学活动。将研学纳入公共服务，助力文旅融合发展，可谓正当其时。

研学游一味“卷价格”“拼话术”，只会把自己的路走窄。只有踏踏实实做好设计，让参与者既达到“研学”的效果，也获得“游”的体验，才能不负公众期待，实现长远发展。

（摘编自《南方日报》，原题为《研学游不能游离教育本位》）

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 05 版）

(责编：李昉、李依环)