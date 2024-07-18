本报记者 张 盼 文/图

“舞动青春·唱响未来”沪台中学生才艺交流专场演出现场。

在热情似火的沪上7月，沪台两地14所中学400多名中学生近日共赴艺术之约。在青春的舞台上，他们尽情展现才艺。在如画的校园里，同龄小伙伴畅快交流。从戏曲、古琴、书画等非遗体验，到跨越古典与现代的城市行走，沪台两地同学收获满满。自2004年首度举办至今，“舞动青春·唱响未来”活动以校园才艺为媒，持续推动沪台青少年交流和文化交融，承载了众多两岸中学生的青春记忆。

参与人数创新高

“舞动青春·唱响未来”沪台中学生才艺交流活动由上海市台联主办，已在沪台两地举办15届，累计吸引沪台87所学校、11家社团、1.5万余名中小学生参与。活动以才艺为抓手，通过音乐、舞蹈、戏剧、美术、手工艺、体育等丰富多彩的交流形式，多角度展现了中华优秀传统文化，为沪台中学生创造面对面交流机会，增进彼此了解和同胞情谊。

“今年是第16届，回顾活动历程，它一路伴随着沪台两地中小学生成长，非常有意义。”上海市台联会长卢丽安介绍，本次活动得到岛内家长和师生热情响应，台湾来了7所学校，其中4所是第一次来，前来交流的台湾师生共有210人。“今年是参与人数最多的一次，说明沪台两地乃至祖国大陆与宝岛台湾的青少年交流，拥有广泛的民意基础，这给了我们很大的信心。”她说。

上海市台联名誉会长林明月说，才艺交流这种形式很受中学生欢迎，因为给他们提供了展现才华的舞台，学生们也可以互相切磋技艺，让他们感觉非常自在。多年以来，这项活动顺利推进，影响面也十分广泛，辐射到学生的父母、老师、学校等，还在台湾从北向南扩展开来。

与早期两岸学生暑期交流不同，本届活动正式启动前，沪台两地部分学校的同学已通过线上“破冰活动”彼此相识。有人通过微信群互相招呼，有人在提前收到的明信片中，读到了来自结对伙伴的问候和祝福。“当台湾同学们来到上海，两岸小伙伴就能轻松自然地进入交流状态，其热切程度超出了我们的预期。”卢丽安说。

结对伙伴话情谊

“见字如面，展信舒颜。很高兴认识你，也很荣幸成为你的搭档。”上海戏剧学院附属高级中学高一学生龚桢华在给结对伙伴的明信片中写道。早在6月初，一张张暖心的明信片寄向宝岛，台北市华冈艺术学校的同学们如同开启宝藏盲盒一般，通过随机抽取明信片的方式，确定自己的结对伙伴。

“我和台湾小伙伴一见如故，她很可爱，也很有亲和力。”龚桢华说，她为结对伙伴特意准备了小礼物，那是自己手写的扇子。“书法承载着文化，我最喜欢苏轼的《水调歌头》，就把这首词写在了扇面上，希望台湾小伙伴会喜欢。”她说。

在上戏附中的舞台上，24名该校高中生依次上台，与各自的台湾结对伙伴相认。不少人精心准备了上海特色书签、东方明珠广播电视塔模型、大白兔奶糖等小礼物，还有人特意制作了非遗手工艺品相赠，台湾同学也送上凤梨酥、毛绒公仔、文创品等作为纪念。

“上戏附中同学们的明信片之前就寄到了台湾，两校学生能够提早互相了解，让他们在见面相认时，就已经有了基本的熟悉度，整个过程好像‘认亲’一样。在上戏附中一日交流时间太短，欢迎老师同学到台湾参访华冈艺校，看看我们小而美的校园，如何培养出许多优秀的校友。”华冈艺校校长丁永庆说。

华冈艺校是台湾历史悠久、唯一的表演艺术类高中，学校设有舞蹈、戏剧及表演艺术三科，培养了众多知名艺术人士。上戏附中和华冈艺校同属艺术特色学校，两校师生有说不完的共同话题。上戏附中校长徐鸣说，我们期盼了很久，终于迎来了华冈艺校的老师和同学，我们真诚地希望两校能够建立长久的友谊，并在更广泛的层面上进行艺术交流。

专场演出展风采

才艺表演是本届交流活动的重头戏。作为两所艺术特色学校，上戏附中和华冈艺校在完成学生现场结对后，一场由两校学生带来的演出随即登场。街舞与国风舞风格碰撞，音乐剧与小品彼此辉映，两校学生以艺会友，尽显青春活力。在校内体验环节，上戏附中准备了戏剧工作坊，让两校学生通过戏剧游戏进一步增进友谊。

上海市光明中学则为台湾新北市板桥高级中学师生带来了独特的京剧体验。在光明中学练功房内，该校“京昆之友社”老师带领板桥高中女生学习京剧中的花旦身段，两校男生则戴上髯口，交流学习京剧《苏三起解》中“崇公道”一角的唱段。

板桥高中学生魏呈亦体验的是与戏曲活动同步进行的古琴社团活动。与参加本届活动的大部分台湾学生一样，他是第一次来上海。“我在光明中学体验了古琴、琵琶、书法活动，也和这里的同学聊了各自的校园生活。我感觉光明中学的课程设置总体上和我们差异不大，但在传统艺术方面比我们学校更有特色，有一些相关社团，而我们以热舞社和热音社为主。”魏呈亦说，两校同学交换了联系方式，将来如果有机会，一定会多多交流。

在第16届“舞动青春·唱响未来”沪台中学生才艺交流专场演出上，两地中学生轮番登台展示。第一次参加活动的台湾嘉义县新港中学带来民乐组曲《宝岛风情·海峡之声》，该校特别设有一个民乐特长班，每周有六七节音乐课，还组建了校园民乐团。该校辅导室主任林家弘说，本场演出中，结对交流的上海市侨光中学表演了中华武术，这让他不禁思考，未来是否可以将民乐和武术进行结合，一个作为背景音乐，一个在舞台上表演。

本届交流活动中，来自台湾北中南不同地域的师生，还打卡了上海多个地标性建筑。他们在豫园、朱家角、蟠龙天地体验海派文化和江南风韵，又眺望黄浦江畔的陆家嘴，登上闪亮的东方明珠广播电视塔，感受城市脉动。沪台学校还聚焦“艺术教学与艺术人才培养”“人工智能时代下的教学创新与实践探索”两大主题，畅谈两岸文化教育交流与合作。

(责编：李昉、李依环)