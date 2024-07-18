人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国舞“快闪”莫斯科

张 舟
2024年07月18日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　莫斯科大学参加表演的学生合影。
　　莫斯科大学中国学生学联供图

　　夏日阳光明媚，热闹的莫斯科街头，一群身着传统服饰的中国舞者亮相，伴随着悠扬的古典音乐翩翩起舞……这是由莫斯科大学学联组织的音乐快闪活动，这场别具特色的中国传统艺术表演吸引了众多路人驻足，引得阵阵喝彩。

　　活动由莫大中国学联惊鸿舞团的《水龙吟》拉开序幕。舞者们展现了古典舞蹈的韵味，以传统长扇为点睛之笔，讲述中国传统故事。俄罗斯人民友谊大学的同学带来二胡演奏《菊花台》，紧接着是中国竹笛《牧民新歌》，来往的游客驻足倾听，纷纷拿出手机记录下这一美妙时刻。

　　随着精彩节目不断上演，现场观众的情绪也愈加高涨，陆续聚集在广场中央。身着中国传统服饰的汉服舞蹈《红马》不仅展示了现代改良的古典舞，还让大家欣赏了中国传统服饰的魅力。整场活动在《书简舞》的节目中被推向高潮。飞扬的水袖伴随着明快的舞曲，刚柔并济，获得如潮掌声。

　　“我特别喜欢这些节目的音乐，这是我第一次在现场听到中文歌曲。”现场一名观众说，“中国传统服饰设计独特，让我感受到了别样的魅力。从服装到表演，每个环节都充满吸引力，其中的细节展现出了团队的专业和用心，我觉得整场演出非常棒。”

　　莫斯科大学的学生葛文静参加了这次表演活动，她说：“我们还会继续推出更多形式的快闪活动，为俄罗斯朋友感受中国文化提供交流平台。过去，许多俄罗斯人通过影视作品了解中国文化，而快闪活动是一扇新窗口，他们可以真实地体验。”

　　“我很喜欢这次快闪活动的氛围，也很开心能与观众面对面交流。”舞蹈演员杨佳惠说，“快闪活动让我们有机会向俄罗斯观众展示中国舞者的风采，他们可以在现场感受到中国舞蹈的韵味。”

　　莫斯科大学的王灏在这次快闪活动中担任了总策划，他说：“我曾担心这次活动能否顺利进行，但结果超出预期，大家表现得非常出色。这次快闪活动不仅展现了在俄中国留学生的风采，更让大家了解我们的舞蹈、器乐和文化，希望通过这样的活动为增进中俄友好出一份力。”

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部