张 舟

莫斯科大学参加表演的学生合影。

莫斯科大学中国学生学联供图

夏日阳光明媚，热闹的莫斯科街头，一群身着传统服饰的中国舞者亮相，伴随着悠扬的古典音乐翩翩起舞……这是由莫斯科大学学联组织的音乐快闪活动，这场别具特色的中国传统艺术表演吸引了众多路人驻足，引得阵阵喝彩。

活动由莫大中国学联惊鸿舞团的《水龙吟》拉开序幕。舞者们展现了古典舞蹈的韵味，以传统长扇为点睛之笔，讲述中国传统故事。俄罗斯人民友谊大学的同学带来二胡演奏《菊花台》，紧接着是中国竹笛《牧民新歌》，来往的游客驻足倾听，纷纷拿出手机记录下这一美妙时刻。

随着精彩节目不断上演，现场观众的情绪也愈加高涨，陆续聚集在广场中央。身着中国传统服饰的汉服舞蹈《红马》不仅展示了现代改良的古典舞，还让大家欣赏了中国传统服饰的魅力。整场活动在《书简舞》的节目中被推向高潮。飞扬的水袖伴随着明快的舞曲，刚柔并济，获得如潮掌声。

“我特别喜欢这些节目的音乐，这是我第一次在现场听到中文歌曲。”现场一名观众说，“中国传统服饰设计独特，让我感受到了别样的魅力。从服装到表演，每个环节都充满吸引力，其中的细节展现出了团队的专业和用心，我觉得整场演出非常棒。”

莫斯科大学的学生葛文静参加了这次表演活动，她说：“我们还会继续推出更多形式的快闪活动，为俄罗斯朋友感受中国文化提供交流平台。过去，许多俄罗斯人通过影视作品了解中国文化，而快闪活动是一扇新窗口，他们可以真实地体验。”

“我很喜欢这次快闪活动的氛围，也很开心能与观众面对面交流。”舞蹈演员杨佳惠说，“快闪活动让我们有机会向俄罗斯观众展示中国舞者的风采，他们可以在现场感受到中国舞蹈的韵味。”

莫斯科大学的王灏在这次快闪活动中担任了总策划，他说：“我曾担心这次活动能否顺利进行，但结果超出预期，大家表现得非常出色。这次快闪活动不仅展现了在俄中国留学生的风采，更让大家了解我们的舞蹈、器乐和文化，希望通过这样的活动为增进中俄友好出一份力。”

(责编：李昉、李依环)