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巴黎街头回响琵琶乐曲

周姝芸 吴沂萱
2024年07月18日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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曲彦姣在法国帆船比赛上表演琵琶时照片。
本文图片均由受访者供图

曲彦姣留学生活照。

曲彦姣是位开朗活泼的姑娘，从小学习弹奏琵琶。在巴黎留学时，曲彦姣走上街头，为路人演奏中国乐曲。她说，琵琶作为古老而又具代表性的民族乐器，自古就与文学有着千丝万缕的关系。而如今琵琶又有了新的功能，那就是成为对外交流的媒介，让世界感受到中国文化的魅力。

上街表演

8岁时，曲彦姣第一次接触到了琵琶。她说：“当时妈妈希望我掌握一门乐器，琵琶音色优美，演奏时优雅自如，于是选择了它，没想到从此琵琶成为了我生活中不可缺少的一部分。”

后来，曲彦姣前往法国北方高等商学院攻读硕士，琵琶陪着她漂洋过海，一同来到了法国。

在繁忙的学业外，曲彦姣一直没有放弃琵琶练习。“音乐是我的爱好，能给生活带来趣味。”曲彦姣说，“有时在国外的活动或者聚会中，我演奏琵琶不仅可以活跃气氛，还可以结识许多朋友，尤其是对音乐感兴趣的人，这让我在异国他乡不孤单。其实很多外国人对这门乐器好奇，当我告诉他们这是中国的琵琶并介绍相关知识时，心中萌生出一种责任感，那就是让更多人了解中国音乐。”

在巴黎留学时，曲彦姣发现这里街头表演氛围浓厚。“不少有才艺的人在街边展示，吸引了许多人驻足。偶然间一个想法击中了我，既然有这么多人对琵琶感兴趣，我也可以上街弹奏，展现中国乐器的魅力。”

说干就干，曲彦姣带着琵琶开始上街弹奏。“我们的文化博大精深，出国后我发现在向外国人讲解中国文化时，我常常感到自豪。虽然我的力量微小，但如果能通过自己的努力让更多外国人了解我们，这是一件很幸福的事。”曲彦姣说。

组建乐队

在巴黎街头弹奏琵琶，曲彦姣碰到不少令她印象深刻的事。她说：“有一次当我弹琵琶时，一位法国女士主动走过来和我交谈，送了我一盒藏香，长方形的盒子古朴典雅。她说这是她在中国旅游时买到的，我的表演令她回忆起了中国之旅。”

曲彦姣还分享了一件让她动容的事，她说：“有次我在街头弹奏一首中国乐曲，一位年长的法国女士驻足听了很久，她缓缓地走过来，用有些生涩的中文对我表示感谢，说我的演奏让她想到了一位中国朋友。这件事让我深有感触，我的演奏能触动她的内心，唤起跨越国界的情感共鸣，我感到自己做的事很有意义。”

“有时，路人中也有身怀绝技的艺人。”曲彦姣说，“有一次我和一名吹箫的朋友一同在街上表演，一位外国友人不仅认出了我手里的乐器，还当下接过箫吹了起来，我们相当惊讶。看他如此才华横溢，我将手中的琵琶也递给他尝试，他是第一次弹就已经表现出了音乐天赋，他夸赞琵琶是一件很美的乐器。”

“音乐无国界，能传递人类共通的、真挚的情感。”曲彦姣说，“因为弹奏琵琶，我认识了很多志同道合的朋友，还组建了一支乐队。我们的乐队不仅汇集了中国传统乐器，如悠扬的琵琶、深邃的箫以及有穿透力的空灵鼓，还融入了有独特韵味的西洋乐器，力图实现东西方音乐的交融。”

曲彦姣的乐队在法国有不少表演经历，她说：“有一次，乐队受邀为在法国参加帆船比赛的中国运动员加油助威，我们演奏了中国古曲《琵琶语》《兰亭序》。演奏结束后，有几名观众告诉我们，他们很久没有回国了，今天的音乐唤起了他们的思乡之情，这让我惊讶又感动。”

除了中国古曲，曲彦姣的乐队也会改编西方乐曲，例如《玫瑰人生》《西班牙斗牛曲》等。曲彦姣说：“改编西方乐曲是一种奇妙的体验。音乐是一种不需要翻译和解释的语言，用中国乐器演奏西方曲子时能产生不同的韵味。许多外国友人惊叹其效果，从而生发出对中国乐器的好奇。”

文化使者

曲彦姣还很喜欢中式服装，当她身穿明制汉服走在法国街头时，有许多外国人走上前来和她交流，不少路人用手机拍下记录。“他们毫不吝啬赞美，一些人还会拉着我合影，我能感受到他们非常喜欢我的服饰，这更坚定了我想尽自己之力传播中国文化的决心。”

为了更好地回答外国友人的问题，曲彦姣做了不少功课。她坦言：“在穿汉服或者戴簪花出门前，我会查阅很多资料将这些服饰知识了解清楚，希望能准确回答，呈现更多细节。”

琵琶不仅培养了曲彦姣的审美，还激发了她对中国文化的兴趣。她乐于成为文化传播的使者，积极地向外国友人分享中国的历史文化故事。她说：“在端午节的时候，我给身边的外国朋友们送了香包，还和他们讲了屈原的故事。有一次参加外国朋友的聚会，我组织他们一起来包饺子，大家一起和面、调馅，最后煮出热气腾腾的饺子。外国朋友们参与的积极性很高，吃到自己包的饺子后，他们赞不绝口，说还想尝试更多中国美食。”

谈到未来发展，曲彦姣坚定地表示还会继续在国外传播中国文化。她说：“中国文化博大精深，除了琵琶表演之外，我会探索更多展示途径，希望尽自己一份力量让更多人了解我们。”

(责编：李昉、李依环)

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