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中国科学家在“紫外成像”超高温测量领域获突破

2024年07月18日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （立风）近日，中国科研人员在国际无损检测领域的权威杂志《无损检测与评价国际》上发表署名文章《高达3000℃的基于紫外-数字图像相关应变场测量》，文章显示我国在超高温极端环境应变场测量领域突破了3000℃。

此前，在超高温极端环境应变场测量领域一直缺乏有效测量表征手段，主要难点包括：一是超高温热辐射导致测量图像过度曝光，无法表征；二是使用中性密度、蓝光、偏振等多组滤光片，导致测量步骤烦琐，表征成像效果欠佳；三是作为变形信息载体的散斑在超高温中容易脱落，导致测量失败，无法表征。以上难点在紫外-数字图像相关的应变场测量方法中均被很好地解决，该测量方法在超高温测量领域已处于国际领先水平。

该文章通讯作者、北京航空航天大学材料学院高性能纤维检测评价中心助理研究员董亚丽表示，该测量方法首次利用紫外-数字图像（UV-DIC）系统，在3000℃环境下成功测量了石墨热膨胀系数（CTE），同时开发了以碳化铪（HfC）粉末为散斑材料的超高温散斑制备工艺，并且仅利用单个紫外滤光片就有效抑制了3000℃热辐射，清晰记录了被测对象从室温到3000℃的高质量图像。该测量方法能够有效、准确测量热端部件在超高温极端热力耦合条件下的热变形，对于助力我国航空航天技术发展具有积极意义。

(责编：李昉、李依环)

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