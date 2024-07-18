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暑假来了，请收好这份交通安全贴士

2024年07月18日08:12 | 来源：科技日报
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原标题：暑假来了请收好这份交通安全贴士

在山东省青岛沧口学校，民警教学生认识交通标识。新华社发（张鹰摄）

炎炎夏日，各地小学生迎来了欢乐而充实的暑期时光。不少学生外出旅游、参加研学活动、走亲访友。然而，部分少年儿童交通安全意识薄弱，自我保护能力不强，如果家长看护监管不到位，容易导致交通意外。公安交管部门提醒家长，关注暑期交通安全问题，加强监管看护力度。

汽车的视线盲区被称为“死亡盲区”。孩子个子矮，目标不明显，非常容易被盲区“吞噬”。

公安交管部门提示，驾驶员要在车辆启动前检查周边情况，确定没有少年儿童在周围逗留；要适当调整座椅高度，借助车载电子装备，尽可能缩小盲区范围；要养成防御性驾驶习惯，留意少年儿童可能出现的区域。

暑假期间，短途自驾出游量增加。公安交管部门提示，未满12周岁的未成年人不可坐在副驾驶座位，未满4周岁的未成年人乘坐家庭乘用车，应当为其配备儿童安全座椅。

当前，我国多地强对流天气频繁发生。雨天路面湿滑，视线条件变差，部分路段还可能因为短时强降雨出现积水，严重影响行车安全。

公安交管部门提醒，遇降雨天气，一定要谨慎小心驾驶，注意观察路况，降低行车速度，保持安全车距，勿急踩刹车、猛打方向盘。行经积水路段、漫水桥面，要按照警示标志或工作人员指引，绕道行驶，切不可强行涉水通过。（记者 何 亮）

(责编：李昉、李依环)

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