原标题：浙江诸暨：铺展大学生就业“幸福路”

“我大学学的是机械电子工程专业，去年3月到诸暨实习，实习一结束就入职了。”日前，在浙江省诸暨市一家公司担任产品工程师的何奇昂说。

在诸暨，像何奇昂这样实习一结束就留职当地企业的大学生不是个例。据统计，今年以来，选择到诸暨就业的大学生达12242人。

诸暨的见习实习基地成为企业招引高校毕业生的有效通道。今年该市新增就业见习实习基地41个，开发了大学生见习实习岗位1012个，已有531位大学生在岗位上见习实习。

“我们欢迎全国各地高校的学子来基地实习，这是双向选择的过程。”浙江万安科技股份有限公司人事专员吴莹洁说，两年时间该公司累计接收73名学生实习，超过半数在公司入职。

“在大三、大四见习实习的基础上，我们把促进大学生就业工作再向前延伸至了大一、大二。”诸暨市人社局人才就业科科长郑宝说，“我们打造了‘走进诸暨 梦想起航’社会实践活动品牌，邀请各地学子来社会实践，给予200至1500元的交通补贴支持，让他们快人一步走进诸暨、了解诸暨。”

前不久，清华大学经管学院部分学子到诸暨参加社会实践，在当地人社部门的安排下参访了“枫桥经验”陈列馆、中国铜谷、智能视觉产业园、海亮教育园，通过沉浸式、体验式、互动式的学习，深切感受诸暨的产业深度、发展速度和城市温度。清华大学经管学院党委副书记高峰说：“经过社会实践，我们看到了诸暨良好的经济基础和营商环境，学生们对诸暨的印象非常深刻。”

获得大学生的青睐得益于诸暨“政策+服务”两轮驱动。“今年我们将人才政策进行了升级，覆盖了社会实践到人才落地、职技院校到各类高校以及教育、医疗、住房全维度，让来就业的大学生无后顾之忧。”诸暨市人社局副局长杨丹堃说。

据介绍，诸暨还构建“拴心留人”良好环境，推出“人才码—诸暨专区”，实现各类人才政策线上一站式集中办理。今年以来，诸暨已兑现各类大学生人才政策资金7499万元，涉及安家补贴、购房补贴、创业场地补贴等。

（记者 陆健 通讯员 方成）

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