人民网北京7月17日电 （记者郝孟佳）今天上午，正在田间地头观测水稻长势的何培雄，从中国人民大学党委书记张东刚手中接过了录取通知书。这是中国人民大学2024年送出的首封博士研究生录取通知书。

中国人民大学党委书记张东刚送出2024年首封博士研究生录取通知书。学校供图

张东刚表示，中国人民大学具有鲜明的红色基因，具有劳模教育的历史传统。一批全国劳动模范和全国先进工作者曾从人大出发，推动着各行各业的发展。今年，学校首次设立了“英才培育计划”，招收了一批像何培雄一样拥有丰富实践经验和突出工作业绩的杰出青年，为推动新质生产力发展、推进中国式现代化提供坚实的人才支撑。

何培雄生长在甘肃农村，从小看着父母面朝黄土背朝天辛苦劳作。“那时候，每次在电视上看到农用飞机、联合收割机、大马力机车在田间作业的镜头，我就特希望有一天也能开着这些大家伙播种、收割，父母一身轻松惬意地站在地头看着我。”

大学毕业后，何培雄一头扎进北大荒最偏远的农场，今年已是第14个年头。

十余年来，他有6项发明创造、8项技术改装，有了3项专利，转化科技成果12项，推广农业农机新技术20余项，每年累计为种植户节本增收500余万元……还获得了“中国农村青年致富带头人”“全国农业劳动模范”“黑龙江省劳动模范”等荣誉，被稻农们亲切地称为“小能人”。

“从北大荒的技术员，到农机工程师，再到企业的管理人员，我始终坚信农业科技大有潜力、大有可为。这十多年来，我深刻认识到了农业现代化的重要性，也越来越觉得自己需要系统研究学习，才能在这个领域深耕、精进，所以决定读博深造。”何培雄说。

农业企业现代化发展是何培雄未来的努力目标，因此他选择企业经济学作为自己博士研究生阶段的专业。“我希望自己能够不断提升理论素养和综合能力，专注研究现代农业企业国际化经营等课题，使更多中国农产品走出国门，在国际市场中获得更大影响力。”

“人民大学的课堂不仅仅在一方校园内，更在广阔天地间。” 张东刚勉励何培雄以迈入人大为崭新起点，结合工作中积累的实践经验，勤奋耕耘、严谨治学、锐意创新，成为劳模精神与人大红色血脉的传承者、践行者和弘扬者。

记者了解到，何培雄此次能够重返校园学习，得益于中国人民大学2024年首次面向各行业优秀人才招收博士研究生的“英才培育计划”。“全国劳动模范”“全国先进工作者”“全国最美志愿者”……今年，一些在平凡的岗位上取得不平凡成绩的奋斗者，在通过考核后，都将进入中国人民大学继续深造。

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