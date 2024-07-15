“城市的灯火与夔州的山川相隔，我们却有着共同的热爱，共同编织童年的梦想……”日前，重庆市人民小学和夔州小学的师生，在夔州小学礼堂以集体朗诵的方式，开启了一场城乡学校“手牵手”活动。

“夔州小学地处三峡库区腹心重庆奉节，是一所新建的学校，但过去一年，学校发生了许多令人惊喜的变化。”奉节县委教育工委书记、县教委主任陈绪安掰着手指如数家珍，“学校建起了几十个学生社团、教师在全县教学竞赛中获得8个一等奖、有8名学生在全市大赛中获奖……”

变化始于奉节县与重庆市人民小学的深度合作。“除了派出6人教师团队长驻夔州小学，我们每月都要组建专家团队到夔州小学，过去一年就开展了350多次教学课堂诊断。”重庆市人民小学党委书记、重庆市人民小学集团总校长杨浪浪表示，希望通过重庆市人民小学与夔州小学“手牵手”，探索出推动城乡教育优质均衡发展新路径。

在夔州小学教学楼前，一幅幅岩彩水墨画引人注目。这是同学们参加跨学科项目化课程“夔州‘岩’色”的作品——在科学和美术教师共同指导下采集家乡的岩石，根据颜色和易碎程度将岩石研磨成不同的颜料，共同创作的家乡风貌岩彩水墨画。

“奉节有举世闻名的瞿塘峡、雄伟壮观的天坑地缝，岩石是这些自然奇观最重要的组成部分。”教师团队成员付洁瑶说。付洁瑶是重庆市人民小学的一名科学老师，被派到夔州小学后，她注重挖掘当地文化，牵头推出了“夔州‘岩’色”“我们的夔龙灯会”“家乡之美·自然之韵”三个跨学科项目化课程。除了课程设计，教师团队还引导组建了科学探究、水墨工笔等20多个学生社团，广泛开展艺术、科技、体育等各方面的实践活动。重庆市人民小学和夔州小学还与夔州博物馆共同开设了恐龙展、英语环保绘画展、自然笔记展等多个馆校合作项目式课程。“课堂更活跃了，课外活动更丰富了，孩子们更精神更阳光了。”夔州小学教师杨红林说。

“孩子们变了，老师们也变了。”夔州小学党支部副书记张国庆说，重庆市人民小学的教师团队和专家团队通过上示范课、举办讲座、直接指导教师等方式，促进教学水平整体提升。夔州小学教师在全县学科教学和竞赛活动中的获奖比例，目前已跃升到全县第一位。

“过去30年，我们先后与130多所乡村学校建立了教育帮扶机制，作为主城区一所优质示范学校，我们坚持将‘共生’理念贯穿教育帮扶全过程，希望尽最大努力与乡村学校同进步、共成长。”杨浪浪说。

（记者张国圣 李宏）

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