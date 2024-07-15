本报记者 胡晓军 李玉兰 王洋

原标题：【这些暖心故事52】一个人的毕业典礼

音乐奏响。景德镇陶瓷大学礼堂内，一场特殊的典礼正在进行。

2024届毕业生谢志龙慢慢走上讲台，身体微微前躬。校党委副书记、副校长吕品昌微笑着抬起手，轻轻地将他学士帽上的流苏从右侧放至左侧——拨穗完成，全场欢呼！

这是一场属于谢志龙的，一个人的毕业典礼。

这场特别的仪式，缘于5月下旬的一个电话。

“你与一位血液病患者配型成功，是否愿意到南昌的江西省人民医院捐献造血干细胞？”毕业在即的谢志龙，意外地接到景德镇红十字会的电话。

怎么办？采集手术与学校毕业典礼是同一天。去，还是不去？

景德镇陶瓷大学一直有师生无偿献血的传统。入学后，虽然晕血，但谢志龙还是主动加入了献血队伍，“我也要献爱心”。他还在中国造血干细胞捐献者资料库登记了信息。

非血缘关系间的造血干细胞适配概率极低！得知能挽救他人生命，谢志龙坚定地表示：“去！”

入院后，要连续5天注射10针动员剂来帮助骨髓中造血干细胞释放到外周血中。这个过程并不简单顺利：谢志龙晕血比较严重……若此时放弃捐献，或者出现任何意外，在无菌舱等待的配型患者将面临生命危险。

这是一次不能退缩的选择！“既害怕又紧张，但想到那位等待着我的病人，就告诉自己一定没问题。”为了克服晕血，谢志龙每次注射都戴着眼罩。

6月13日，经过4个多小时的造血干细胞采集，“生命的种子”从谢志龙的身体启程，为素未谋面的人带去生的希望。

终于顺利结束了……谢志龙松了口气。躺在病床上，一点点遗憾涌上心头：那可是人生中无比珍贵的毕业典礼呀！学校今年设计了专属学位服，元青花靛蓝色学位袍，搭配镌刻校训的陶瓷佩绶，仪式感满满。

“要是能穿着这样的学位服，去现场参加毕业典礼，就好了……”

谢志龙没有想到，6月14日，第二天，当他回到学校，迎接他的，是一场专属的毕业典礼。

“你面对拯救生命的呼唤，毫不犹豫地捐献造血干细胞，展现了青年学子的责任与担当，令人骄傲与自豪！”拨穗正冠后，吕品昌拍了拍谢志龙的肩。

（记者胡晓军 李玉兰 王洋）

(责编：李依环、郝孟佳)