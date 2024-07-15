在塔吉克斯坦首都杜尚别的鲁班工坊，来自天津城市建设管理职业技术学院的老师在指导学生。

新华社记者 孟 菁摄

学生们在鲁班工坊内听塔方老师讲解。

新华社记者 郑开君摄

在塔吉克斯坦首都杜尚别，鲁班工坊赴华留学生展示录取通知书。

新华社记者 曹 阳摄

学生们在鲁班工坊学习讨论。

中方教师为塔吉克斯坦学生做工程测量技术专业师资培训。

本版图片除署名外均由天津城市建设管理职业技术学院提供

鲁班工坊的学生进行实训。

新华社记者 曹 阳摄

中方教师（左）在进行城市热能应用技术专业师资培训。

中方教师（左）在为塔方进行城市热能应用技术专业师资培训。

在塔吉克斯坦首都杜尚别，来自天津城市建设管理职业技术学院与塔吉克斯坦技术大学的校方相关负责人进行交流。

新华社记者 孟 菁摄

“欢迎您到天津来，我们在这等着您！”“没问题，到时给你们带两只羊！”

对话发生在几天前的塔吉克斯坦鲁班工坊，这是中亚首家鲁班工坊。2022年，塔吉克斯坦技术大学教师拉扎别克·拉扎博夫经由鲁班工坊，向天津城市建设管理职业技术学院教师学习工程测量，由此结下深厚的友谊。

两年后，中塔老友视频连线。“很高兴能和我的中国老师‘云碰面’，正是通过他们，我学到了现在的专业，并将测绘技术教授给越来越多的本国学生。”拉扎博夫说。

近年来，中塔人文教育领域合作蓬勃发展。2022年11月，鲁班工坊在塔吉克斯坦启动运营，成为两国民心相通的又一桥梁。塔吉克斯坦鲁班工坊启运以来，天津城市建设管理职业技术学院与塔吉克斯坦技术大学紧密合作，共建城市热能应用技术和工程测量两个专业，建成绿色能源实训中心和智能测绘实训中心两个教学区，配备各类教学设备377套，塔技术大学1500余名学生在工坊接受理论学习及实操培训。

“我想去中国学习更多专业知识，之后当一名大学老师教书育人，为我们的国家培育更多人才。”在鲁班工坊教学区，大三学生巴赫季约尔·博佐尔佐达向记者演示测绘设备使用方法，他满怀憧憬地说,“期待塔中人文交流合作继续深化，推动更多像鲁班工坊这样的项目落地。”

（本报记者 宋 爽/文）

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