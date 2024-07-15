“欢迎你们来到‘摇滚之城’！”话音刚落，激昂的鼓点、低沉的贝斯与悦耳的吉他一齐奏响，一场摇滚演出在石家庄中央绿色体育公园上演。

近日，在河北石家庄参访的美国青少年“青春同行”交流团，与来自石家庄的同龄学生一道，在“摇滚之城”度过了一个中国摇滚夜。

天气闷热，但难挡这些年轻人对摇滚音乐的热情。不够近？那就往围栏边再靠近一点。不够高？那就直接骑在同伴的脖颈上。不够尽兴？那就跟着唱起来、吼起来、跳起来！

音乐是没有语言障碍的文化桥梁。当主唱开嗓唱出中文歌，台下的美国青少年都伴着音乐的节奏挥舞着手中的荧光棒，音乐声、呐喊声、欢呼声交织在一起，火热的气氛感染着在场的每一位观众。

旁边宽阔处，一些中美学生手拉着手，随音乐舞动起来。在这场中国摇滚盛宴上，两国青少年们尽情地释放自我、享受自我、表达自我。

一首首歌唱毕，现场氛围愈发热烈，乐队成员也兴奋地跑下舞台，与站在第一排的两国青少年一一击掌、握手。孩子们高举手臂热情回应，还有人直接将自己佩戴的手串摘下送给了吉他手。

演出中场，来自华盛顿州林肯中学的6名学生也登台表演了一首美国摇滚乐，并带动在场观众一起大合唱，将现场气氛推向高潮。

“气氛太棒了！可以和在场所有人一起唱歌，我感到非常开心！”结束表演后，林肯中学学生阿萌激动地说。他的中文名字“阿萌”也是此次中国之行的新收获。

“孩子们表现得非常自信，也很享受舞台。”林肯中学音乐教师琳·艾森豪尔说，“他们表演完后告诉我，‘氛围太震撼了，真希望刚才在舞台上能拍一张全场观众的照片’。”

在石家庄期间，交流团还欣赏了石家庄外国语学校学生演绎的民族交响音画《中国印象》。丝竹管弦的交响让他们体会到传统中国音乐的旋律之美，而摇滚之夜则让他们看到了中国音乐的另一个侧面。

“今晚和这么多美国同学一起享受音乐的快乐，进一步拉近了我们之间的距离，加深了我们的友谊。”石家庄外国语学校学生王子衿说，“希望这场摇滚演出能让这些美国同学体会到中国文化的多样性和包容性。”

在石家庄摇滚夜，交流团师生们用自己的耳朵，倾听到了丰富而多彩的中国。在接下来的行程中，他们将继续用眼睛观察中国，用脚步丈量中国。

美国青少年“青春同行”交流团由美国7个州共14所中学约190名师生代表组成，由中国人民对外友好协会、河北省人民对外友好协会等共同邀请并接待。

（据新华社电 记者刘杨、袁睿）

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