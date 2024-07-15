原标题：全国首部技能人才发展地方性法规出台

在广东省机械技师学院数控铣集训基地，老师（右）指导学生操作机床。新华社记者 邓华摄

《广东省技能人才发展条例》（以下简称《条例》）近日由广东省十四届人大常委会第十次会议审议通过。这是全国首部关于技能人才发展的地方性法规。

广东省是制造业大省，技能人才总量达到1979万人，居全国前列。《条例》从加强培养、完善使用、规范评价、促进激励等方面作出规定，为技能人才发展提供法治保障。

在加强技能人才培养方面，《条例》明确，县级以上人民政府应当按照高等职业学校标准统筹解决技师学院办学经费，支持技师学院按照高等职业学校标准建设、开展国际交流合作。

《条例》明确，支持职业学校开展有偿性社会培训、技术服务或者创办企业，取得收入可作为办学经费。

在深化校企合作方面，《条例》明确，企业应当依法履行实施职业教育的义务，利用资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素参与校企合作。规模以上企业应当设立学生实习和教师实践岗位。

在拓宽人才成长通道方面，《条例》明确，鼓励用人单位建立健全技能岗位等级设置，按照学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特级技师、首席技师等职业技能等级（岗位）序列，实施人力资源管理。支持有条件的企业设立特级技师和首席技师岗位。

（记者龙跃梅）

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