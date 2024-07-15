原标题：四川成都发布人才分类认定实施办法

记者7月12日从四川省成都市人力资源和社会保障局获悉，近日成都发布了《成都市人才分类认定实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）。

《实施办法》明确，成都市人才认定工作将按照“线上申请、归口审核、网上公示、确认发证”的流程实施。《实施办法》赋予重点用人单位，如在蓉国家级科技创新平台、“四链”融合型高能级链主企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上一年度纳税100强企业人才自主认定权限，每年可自主认定2名在职D类人才。

成都市人力资源和社会保障局相关负责人说，《实施办法》围绕当前阶段城市发展战略、现代化产业体系和人才队伍建设需要，通过分级分类认定人才将城市发展战略、产业高质量发展和人才实际需求紧密结合，加快集聚各类优秀人才。

据介绍，近年来成都多措并举打造人才高地，相继出台《成都市人才发展“十四五”规划》《成都市建设全国创新人才高地五年行动计划》，并提出20条创新举措。

（刘侠 记者滕继濮）

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