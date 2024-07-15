原标题：为土木工程第四次飞跃插上数字化翅膀

“我们土木工程专业正面临着重大挑战。”在7月13日举行的首届基础设施工程·泰山论坛上，国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士钱七虎的开场白充满忧患意识。他紧接着反问一句：有些学生不愿意报考土木工程专业，有人就说土建类专业遇冷，但事实真是这样吗？

论坛吸引了十位两院院士和海外院士参与会议。据了解，该论坛由山东大学发起，旨在打造一个包括院士主旨特色报告（聚焦交叉融合创新）、领航学科院长报告（聚焦学科转型升级）、特邀专家前沿报告（聚焦学术前沿热点）三大板块的特色品牌会议。

钱七虎院士的忧虑并非空穴来风。近年来，土建类专业遇冷已非个别现象。不久前，土木工程专业登上微博热搜。北京航空航天大学撤销土木水利硕士专业学位类别；清华大学辟谣停招土木工程专业……曾炙手可热的土木工程专业，似乎正逐渐“降温”。

“土木工程是一门伟大的学科。”作为知名防护工程专家，钱七虎院士说，“能源开发、交通运输、农田水利、航天发射、生态保护、乡村振兴，哪一个领域能离得开土木工程？”

除支撑国计民生之外，土木工程是国家安全的重要基石，防护工程是国家积极防御的最后一道防线；此外，全球最大规模的风电、光伏发电基地，全球最大规模消纳可再生能源的西电东送电网，全球最大规模的压缩空气储能……在一个个“全球最大”背后，土木工程支撑着中国式现代化、高质量发展、高水平安全。

砖瓦的出现、钢材的使用、混凝土的兴起引领了土木工程的前三次飞跃，钱七虎院士表示，第四次飞跃则以土木工程建造科技和数字化技术的全面交叉融合创新为标志。

“以人为本的绿色低碳设计，少人式和无人化自主施工和土木工程的预防性，乃至预知性维护管理，正在全面重塑土木工程产业和科学的内容体系。”钱七虎表示，土木工程传统建造产业必须转型。

对此，他给出的路径是：加快数字技术赋能全面推进智能制造，即加快AI、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与土木工程建造全过程、全要素深度融合，实现数字化转型，智能化改造。

土木工程的转型目标是什么？钱七虎认为，建设工程的对象没有变，仍然是建筑、道路、铁路、隧道、桥梁等，变的是建造各类工程设施的科学技术——由传统的建造科技转变为数字化和智能化的建造手段；转型后的土木工程学科，是包括传统土木工程技术和土木信息工程技术和机器人在内的自动控制技术的交叉融合学科。

一段时间以来，大模型成了炙手可热的技术，其如何服务土木工程产业和学科？

“我特别同意探索一条中国特色的大模型发展之路，即‘两条腿’走路，既要发展通用生成式基础大模型，也要发展不同场景的专用大模型。”钱七虎院士表示，立足于土木工程领域的通用场景需求，地下工程突涌水、岩爆和软弱围岩大变形等工程难题，要结合这些不同工程风险的场景和大数据，在土木工程高校和人工智能公司合作的基础上研发土木工程专用生成式大模型。

（记者 王延斌 通讯员 车慧卿 王一晗）

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