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甘肃推进中小学教师减负，一名中学班主任讲述——

“有更多精力用在教书育人上”

本报记者 宋朝军
2024年07月15日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“老师，我记得那一束小苍兰！”看到班主任宋佳手机里的班级合影，一名学生指着照片说。照片中，一捧小苍兰插在花瓶中，紫黄相间，开得正盛。

　　清早，甘肃省兰州市外国语学校门口，中考完的孩子们回到学校看望宋老师。

　　“小苍兰寓意着坚韧、毅力和温暖，你们就像花儿一样，会越来越好的！”宋佳笑着说。

　　宋佳是一名教龄10年的语文老师，从入职起就担任班主任。近几年，她养成了一个习惯，每周都会给全班同学带一捧不同的花，“这样‘小美好’的日常分享，既能鼓励大家，还能教授相关知识。”宋佳说。

　　课间，和学生一起丢沙包、创作书法作品……如今在宋佳的班里，类似的文体活动不少。

　　“前些年也想多跟孩子们相处，但是缺时间、缺精力。”宋佳说。

　　当时，宋佳除了做好班主任的本职工作，有时还需要参与其他活动的组织工作。在校内，特色活动进校园，各级征文、竞赛等活动时常举办，本身是好事，但活动多了，老师们需要专门抽出时间和精力参与组织。在校外，一部分社区推广、统计摸排、入户调查等事务，和教育工作本身关系并不大，但有时缺少人手，老师们也得“支援”。

　　“最多的时候，一天有4项活动需要参加。”宋佳说。

　　2019年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》。随即，甘肃出台中小学教师减负清单，分门别类制定20条细则，对督查检查评比考核、校园创建活动、各类专项和事务性工作、志愿服务、竞赛活动和报送数据材料等内容作出规定，严格清理规范与中小学教育教学无关的事项，进一步保障教师合法权益，切实减轻中小学教师负担，为教师安心、静心、舒心从教创造更加良好的环境。

　　以督查检查评比考核为例，2020年起，从省级到县级，甘肃将各部门的相关检查工作合并至开学一次进行。“我们更欢迎这样的检查，不仅提升了效率，还能提出更综合、更符合实际的建议。”宋佳说。

　　同时，将与教育教学无关的社会性事务活动拒之校门外。宋佳发现，一些被各部门借用、抽调的老师们逐渐返回岗位，教学力量更加充沛，各类进校园的宣传活动也更加规范、更有针对性。

　　线下教学的时间、精力得到了保障，线上的情况怎么样？

　　宋佳算了一笔“时间账”。此前她有10多个工作微信群，下载了不少手机APP，还得动员学生和家长使用。“一天下来，从早上6点到晚上12点，回复消息和接电话就没断过。”宋佳说。

　　现在，宋佳的手机上只有1个工作APP，一些跟教学关系不大的软件已经卸载。在减负清单中，甘肃省规定，各地各部门不得要求中小学教师注册、关注与教育教学无关的手机APP、微博、微信公众号等，同时，与教学无关的问卷调查、点赞投票等被取消。

　　同时，在教师信息统计方面，甘肃省制定措施，依托“全国教师管理信息系统”进行采集与提取，避免重复填报或多头报送数据的情况。

　　“现在，有更多精力用在教书育人上，我能多去班级里转一转，跟家长们多聊聊孩子的事。”宋佳说。这学期，每天下班前，宋佳都能空出一些时间，家长可以根据自己的时间分批来到办公室了解孩子的学业情况。

　　精力省下来，教研效率提了上去。宋佳与语文老师们一起，拿出专门时间共同备课；作为学校“领衔班主任工作室”的主持人，她和20多名骨干班主任共同制定教育计划，和学生开展阅读活动。

　　今年3月，甘肃再次印发专项工作方案，聚焦6个方面问题，深入开展自查整改，建立减负工作推进台账，持续监控，推进教师减负政策举措落实。

　　如今，宋佳把工位“固定”在了教室的最后一排，一般每个课间她都会在这里，或答疑解惑，或聊天谈心。

　　暑假来临，宋佳将一幅书法作品悉心收藏到书柜里——一名学生书写的“少年自当扶摇上，揽星衔月逐日光”，旁边按着宋佳和孩子们的彩色手印。宋佳说：“这幅作品我要珍藏起来，这是我和孩子们共同的梦想。”

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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