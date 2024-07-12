人民网北京7月12日电 （记者李依环）“大赛的宗旨就是要让大学生们直接参与到日新月异的创新创业实践中去，利用好新质生产力，跟上甚至引领新技术、新思维、新产业、新业态的发展，最终实现以创新引领创业、以创业带动就业。”11日，在2024大学生新兴业态创新创业大赛新闻发布会上，大赛组委会副主任、北京体育大学新闻传播学院院长李岭涛表示。

据悉，本次大赛由北京国际人才交流协会、北京体育大学共同主办，以“新质人才创造新兴业态”为主题，拟于9月份举办。大赛面向北京地区高校举办，学生们可在大赛启动后，组建自己的团队并通过学校报名。参与比赛的学生在提升创新创业能力的同时，获胜队伍还将得到直接的创新创业支持。

李岭涛介绍，大赛设置了科技创新、乡村振兴、国风国货、文旅体育、环保生态等赛道，并给出了各赛道所要考察的能力和命题参考。例如，在科技创新赛道，将考察参赛者用新技术解决行业痛点的能力，命题参考则为人工智能特定场景落地；在环保生态赛道，将考察参赛者用新视角打造绿水青山的能力，命题参考为宣传推广最新环保理念。

“我们期待，通过这场大赛，激发大学生的创新热情和创业活力，让更多具有前瞻性的创新项目和想法得以实现。”大赛组委会主任、北京国际人才交流协会副会长、北京市人力资源和社会保障局二级巡视员刘小军表示，本次大赛的亮点在于对实战、实效与创新的重视，鼓励参赛者走出象牙塔，到实际工作环境中去解决真问题，鼓励同学们运用“短视频+直播+多元化创新方式”的联动，用个人和团队的智慧和努力，真正为社会创造价值。

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