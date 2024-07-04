人民网北京7月4日电 近日，上海交通大学举办“上海市民俗文化与家风家教融合创新中心”揭牌仪式暨中华民俗文化进家庭活动，旨在引导公众从中华优秀传统文化中汲取道德滋养，形成社会主义家庭文明新风尚。

上海交通大学党委常委、副书记胡薇薇在致辞中表示，家庭和睦、家教良好、家风端正对于子女健康成长和社会健康发展至关重要，交大妇女工作委员会在家庭家风家教建设上积极作为，通过聘任“家庭教育指导师”、开设“父母课堂”、举办“交小苗”亲子活动等一系列创新举措，致力于促进家庭教育建设，营造家庭文明新风尚。

上海交通大学人文学院教授、上海市民俗文化学会会长周斌在活动中介绍了留学生书法教育特色工作与“建构新质和谐家庭，端午风物——端午节书法文化”亲子活动内容的基本情况。他表示，人文学院一直致力于在留学生中国文化教育与中华才艺培育方面的探索，为留学生提供系统学习中国书法的机会。

上海交通大学妇委会常务副主任苏卓君表示，“上海市民俗文化与家风家教融合创新中心”将通过创新方式推动家庭教育深入发展，将依托丰富的传统文化资源，结合现代家庭教育理念，开展一系列具有针对性的家庭教育活动，将通过亲子共读、好书分享、家庭教育讲座等多种形式，为广大家庭提供切实有效的家庭教育指导和服务。

上海市妇联副主席张庆玲对中心未来的发展方向提出四点期望：一是将民俗文化与家风家教相结合，探索出更多具有地方特色的家庭教育模式；二是充分发挥资源整合力，开发出更多专业、有趣的服务项目；三是在服务好交大教职员工家庭的基础上，走进社区、走进楼宇、走进园区，辐射服务更多儿童和家庭；四是更好地做好家风家教的宣传与引领，推动广大家庭共同学习、共同交流、共同创新，让更多人了解和喜爱中华传统文化。（李依环、实习生赵雪祺）

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