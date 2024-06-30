凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月30日电 （记者李依环）“这几年，我们共同见证着党和国家事业的蓬勃向上，而你们即将融入的、贡献的正是这项伟大的事业。对青年来说，是机遇，更是使命。作为大工的毕业生，希望你们担当使命、筑牢根基、勇立潮头，做新时代卓越大工人。”大连理工大学日前举行的2024年毕业典礼上，中国科学院院士、该校校长贾振元向全体毕业生送上寄语。

对于即将告别校园的毕业生，贾振元提三点希望，一是希望你们担当使命，在新时代展卓越之才；二是希望你们筑牢根基，在新天地行卓越之道；三是希望你们勇立潮头，在新赛道成卓越之为。

中国科学院院士、大连理工大学校长贾振元在2024年毕业典礼上发表演讲。校方供图

贾振元题为《担当使命、筑牢根基、勇立潮头 做新时代卓越大工人》的主题演讲原文（节选）如下——

六月的校园，毛主席像前、喷泉广场、南校门、凌水湖畔……到处是你们拍照留念的画面。作为校长，我有万千感慨！我感慨于你们的坚忍不拔——你们是具有特殊经历的一届学生。你们当中不少人是近些年来唯一一届七月份参加高考的学生，在校园也经历了近三年共克时艰的生活。但你们做到了逆流而上、克难争先。

今天，我更感慨于你们的意气风发——在两个百年历史交汇期来到大工，你们敢吃苦、肯奋斗，在“挑战杯”科创竞赛中、在生产实践一线前、在“峰岚杯”文化舞台上，总能看到你们的自信自强、刚健有为。我想说，青春最该有的模样，就在你们身上！今天，我还感慨于你们的成长蜕变——经历了风雨、磨炼了意志，你们为青春画上了一个工整的逗号，以更大的格局、更强的能力、更足的底气开启新的人生篇章。此时此刻，请用最响亮的掌声，向你们自己致敬，向你们的青春致敬!

正因为你们不易，学校在育人上格外用力。这几年，为了实现加速卓越目标，为了更好赋能你们的成长，大工是蛮“拼”的！我们秉承“实干才出成效、付出必有回报”的坚定信念，实施卓越大工、魅力大工、幸福大工“三大工程”，我们“拼出了”更具卓越的办学成效，各项指标迅速增长，学校综合实力快速提升；我们“拼出了”更有魅力的治理水平，出现了书院、学域等一批新生事物，组织机构、学院设置也进行了改革，你们一定能感受到大工一直在“变”，而这一切“变”的目的就是要打造更有效率、更具活力的体制机制；我们还“拼出了”更加幸福的校园生活，学校新建了一批学生公寓，改建了淋浴间，建设了室内体育健身中心，极大提升了你们学习生活品质。

学校还在校友的大力支持下，建成了凌水湖，你们成为第一批在凌水湖畔拍照的毕业生。今天，你们还看到，学校正在紧锣密鼓为你们住过的宿舍安装空调，你们的学弟学妹们将在更美丽、更舒适、更优质的校园求知问道、追求卓越。

同学们，这一切的“拼”，都是为了把你们培养成为“学术大师、工程帅才、行业精英、治国栋梁”！我相信，大工教给你们的不单单是安身立命的知识基础，更赋予了你们担当使命的高远志向、脚踏实地的奋斗意志、矢志创新的精神品质。今天，我看到了这些在你们身上闪闪发光。你们当中，有1087人投身科研一线，即将为国家破解关键领域难题奋力攻坚；有611人选择军工企业，立志服务国家重大战略、重大工程；有1820人选择留在东北，为东北全面振兴贡献力量；有481人奔赴西部、农村等边远艰苦地区，选择一线、奉献青春；还有3634人选择继续深造，踏上了追求更加卓越的求学之路。我还相信，你们一定会带着母校赋予你们的大工品格，在不同领域、不同岗位追求卓越、贡献卓越！

同学们，今天，我们成长在一个伟大的时代！这几年，我们共同见证着党和国家事业的蓬勃向上，而你们即将融入的、贡献的正是这项伟大的事业。对青年来说，是机遇，更是使命。作为大工的毕业生，希望你们担当使命、筑牢根基、勇立潮头，做新时代卓越大工人。

临别之际，我提三点希望，与同学们共勉：

一是希望你们担当使命，在新时代展卓越之才。

今天置身“两个大局”，面对挑战和机遇，党和国家提出了更高远的追求，那就是全面开启中国式现代化建设。这一远大的志向，属于全体中国人民，更属于广大青年。未来在青年，青年当立志，立志要立大志，要报效祖国、造福人类。

今天，你们面临着多重就业观、择业观的选择，有的选择挣钱谋生，有的选择工作安稳，有的选择崇高的事业。价值选择的不同，最终的结果大不相同。历史证明，选择了崇高事业的人，将个人成长融入国家意志，往往能激发无穷潜力，往往能激发持久奋斗力，最终做出卓越贡献、成长为“大才”！学校的杰出校友王希季院士，靠着“我们也要搞卫星”的信念和志气，坚持用手摇计算机甚至算盘计算的“土办法”计算研究数据，负责完成了我国第一颗返回式卫星的技术设计。“志之所趋，穷山距海而不能限”，悉数大工校友成功的案例，他们最大的驱动力就是想为国家干大事。

同学们，因使命而生、坚守初心、为国担当，始终是大工人奋斗、追求、探索的精神动力。你们奔赴的岗位虽然不同，但每个岗位都能找到同国家战略的结合点，希望你们坚定“强国有我”的使命担当，将为社会、为国家、为民族、为人类的“大格局”同个人兴趣、爱好、生活、职业的“小天地”紧密结合，以更持久的动力、更强大的力量，独创属于你们这一代人的历史业绩，让一个充满活力、充满后劲、充满希望的中国式现代化成为美好现实。

二是希望你们筑牢根基，在新天地行卓越之道。

我们树立的大观念、大格局，必须依靠一身真本领、一番真实践才能实现。本领的塑造，不能驰于空想、骛于虚声，必须要付诸实践、下一番“苦功夫”，必须要扎根一线、打牢基础。

血气方刚、雄心勃勃，青年人愿意往“大”处想、往“高”了看，有的时候容易心浮气躁、沉不下心，有的还有“逃避”苦活累活的“小心思”。历史证明，干大事者、成大才者，往往都在基层、在一线经受磨炼，耐得住平凡、扛得住压力、经得起挫折，一步一个脚印地打下坚实基础。1953年，大工第一届毕业生留下“毕业决心书”后，便服从分配，到了边疆、到了工厂，到了国家最需要的地方，从一砖一瓦开始为新中国建设出力，殷国茂院士就是其中一员，他从鞍钢无缝钢管厂的一名技术员做起，在一线默默工作了40多年，轧出了新中国第一根大直径无缝钢管，造出了中国人的工业“血管”。“不临深溪，不知地之厚”，两腿沾满“泥土”、手握工具实干、身处生产一线，我们才能懂得什么是国情的实际，什么是真本领，什么是真贡献。

同学们，脚踏实地、艰苦奋斗、求真务实，始终是大工人贡献卓越的精神品格。你们刚毕业，进入的往往是基层、是车间、是生产一线，希望你们在基层的“大熔炉”里脚踏实地、磨炼意志，不因一时一势的得与失而遮蔽了双眼，以更长远的眼光看待自己的成长路，跳出“舒适区”，矢志到一线经风雨、见世面，扑下身子苦干实干，历经挫折而不屈，打下干大事、成大业的坚实基础。

三是希望你们勇立潮头，在新赛道成卓越之为。

当今世界正处于极速变革的时代，数智化正在全方位重塑生产、生活。这一时代塑造了青年，也为广大青年参与世界变革提供了无限可能。青年人最具活力、最具创新精神，在躬身实践的同时，还要抬头问路，主动拥抱世界变革、投身数智时代，成为敢于开辟新赛道的时代弄潮儿。

我们常讲，时势造英雄。但这一“英雄”，不是与生俱来的，而是他们能够把握机遇、抢占先机、开创事业，而终有所成。历史证明，有志青年从来不是时代的过客、看客，而是抓住、融入时代大势、国家大势，从而引领时代发展、国家发展。2016年，我国正式启动5G研发技术试验，我校1983级无线电技术专业校友卜爱民敏锐把握国家5G芯片需求，迅速组织成立专项实验室，开展科研攻关。虽然面临各种“封锁”，但这更催生了卜爱民校友破局的动力，仅用两年时间就推出了我国自研的氮化镓射频功放芯片，成为国家5G芯片研发的引领者。“弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿”，青年的精神风貌映照着时代和国家的精神风貌，青年们创新力十足，我们国家就能创新制胜，就能打破封锁围堵，就能事业长虹。

同学们，敢于领军、勇于创新、长于突破，始终是大工人创造辉煌的重要法宝。你们进入的每行每业都将会随时代进步、随国家发展而不断变革求新，正是你们大显身手的时候，希望你们涵养创新意识、变革精神，敢当先行者、不当追随者，把握新质生产力发展机遇，勇于开辟新领域新赛道，成为领航国家前进的“时势英雄”！

同学们！山一程，水一程，人生终有聚散。今天，母校送别到此。母校大工从未放弃加速卓越的脚步，相信你们带着大工赋予你们的志向、精神、品格，踏实向前、执着向上，一路高歌奋进！期待，你们终成为学校期望的、国家需要的“学术大师、工程帅才、行业精英、治国栋梁”，到2035年基本实现现代化之时、2049年实现民族复兴之时，你们的名字都能镌刻在中国式现代化建设的功劳簿上。

(责编：郝孟佳、熊旭)