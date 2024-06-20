“嘿……哈……！”运河岸边，船工们和着气势磅礴的号子，用力拉着纤绳，他们时而艰难地向前跨出，时而用力蹬地……今年4月，北京艺术中心上演北京物资学院的原创舞剧《运》，为观众再现了古时通州运河漕船南来北往，千帆竞发的繁忙景象。

台上台下共享美育“大思政课”——原创舞剧《运》演出画面

同样是对“运”的讲述，在北京物资学院京东学院实验室中的景象则极具科技感，学生们专注地操控着各种现代化设备，机械臂精准地拿取、投送，自动导引车、穿梭车等有序运输，各种物流大数据呈现于同学面前的大屏幕上……

舞台上回溯运河文化初心，办学中为中国物流行业的蓬勃发展注入强劲动力，北京物资学院这所在大运河源头孕育而生的学府，以其独特的地理位置和历史底蕴发展特色办学，逐渐成为中国物流和流通领域人才培养的重要基地。

“三业贯通”，促进物流全产业链优势专业群集结

如果说专业是连通从产业到职业的桥梁，那么北京物资学院一直致力于给师生打造的则是一座“立交桥”。

近年来，北京物资学院以“产业-专业-职业”的“三业融通”理念为先导，瞄准智慧物流与全球供应链整合等行业发展及新的职业需求，率先设立物流工程、采购管理和供应链管理专业，形成覆盖物流全产业链的优势专业群。

组建专业群带来的变化，学生的感受最直观。“给我们授课的除了物流学院的老师，还会有经济学院和信息学院的老师。他们教我们‘财务管理’‘数据库基础’这些以前别的专业才有的课程。”物流管理专业的学生们欣喜地表示，这样的课程设置真正打通了物流产业链的各个环节。

此外，专业群与产业链、职业群的紧密结合，让课堂形式焕然一新。学生上课不再局限于教室，便于小组讨论的活动教室、实验示范中心、物流设备展厅都可变身课堂。在学习出库任务规划与设计时，学生们可以直接来到模拟仓库“大显身手”。输入程序运行、到达指定位置、货物分拣……随着周转箱准确到达各个指定位置，同学们完成了一套无异于真正物流企业的出库流程。

目前，北京物资学院物流管理、物流工程和采购管理三个专业先后获批国家级一流本科专业建设点。

优化转型，推动特色专业与时俱进

面对产业发展新趋势和国家对高质量应用型人才迫切需求的黄金时机，北京物资学院紧跟数字化转型步伐，对区域与行业企业开展调研，明确要调整专业结构，深化内涵建设，走应用型发展之路。

方向有了，但落实到实际操作中，调整方案怎么定？专业方向怎么转？课程设计如何做？转型中的一个细小决定就可能影响今后人才培养的成效和学校发展的进程。为在变革中行稳致远，北京物资学院先后召开了4次全校性的专业转型大会，举行了多达180余次的校院二级研讨会，深入调研了50余所高校和企事业单位，收集了大量的行业信息和实际需求。学校研究制定了《北京物资学院专业优化调整指导意见》《北京物资学院专业优化调整的实施方案》及专业转型优化工作推进方案，明确“与行业结合，由泛到特；与数字结合，由软到硬；与时代结合，由旧到新；与同行结合，由散到强；与产业结合，由粗到精”的转型总体思路。经过历时一年的精心筹备、深度调研和综合研判，最终成功完成了全部29个专业（方向）的精准画像和转型方案设计。

采购与供应链管理是北京物资学院注重打造的重要专业方向之一，在最近的专业优化中，学校运用AI技术深入剖析了采购岗位需求、学生培养质量及课程体系。据专业老师介绍，学校明确了“数字化+采购”的转型方案，未来将推进多方向发展的课程体系，设立制造业采购、零售业采购、电商采购等方向并与财务管理专业交叉融合，为学生提供更多学习选择和发展空间。此外，学校积极响应数智化转型的时代需求，金融学专业新增了期货与证券实验班，物流工程新增了京东科技实验班，并增设了金融科技、人工智能等前沿专业。同时，会计学也进行了方向调整，停招管理会计方向，转而开设智能会计方向。

这些举措使得学校专业与社会需求的契合度显著提升，进一步优化了人才培养质量。未来，学校还将继续强化智慧物流与流通领域高层次应用型人才培养基地建设。

强化优势，在服务国家战略和地方需求中担当作为

走进大运河博物馆的“京华通惠 运河永济——北京与大运河历史文化陈列”展览，北京物资学院大运河研究院的《中国大运河智库报告：新时代大运河文化带建设和协调发展》《北京大运河文化保护与传承利用专项研究报告》等三册著作吸引了众多目光。近年来，大运河研究院与首都博物馆等机构携手合作，取得了众多令人瞩目的研究成果，为首都的文化事业与文旅产业注入了新的活力。

与此同时，北京物资学院积极组织科研力量，聚焦首都重点领域，将学术研究与实际应用紧密结合，圆满完成了顺义空港转型升级、大兴临空经济区物流组团设计等重大项目，为首都北京的发展提供了坚实的智力支撑，同时也为北京物资学院在相关领域的学术地位增添了浓墨重彩的一笔。

在2022年北京冬奥会的筹备与运行过程中，北京物资学院也发挥了重要的作用。学校发挥特色专业优势，将冬奥物流服务与学校人才培养紧密结合。冬奥会前夕，学校从研究生中选拔了十名物流工程、采购与供应链管理方面的专业人才作为首批冬奥会实习生。他们针对物流保障项目，运用先进的建模方法，对比赛场馆的物流设施、物流通道等进行系统建模，指导实际物流系统的规划设计与运作管理。他们的研究成果不仅体现在一体可视化的情况可视与方案推演平台、技能仿真训练系统等创新成果上，更在冬奥会上得到了充分应用。

为进一步推动学校服务首都物流发展，物流学院积极投身于《奥运物流》专著的编纂工作，通过总结北京作为双奥之城的奥运物流特点，形成赛事物流的中国智慧和中国方案，为未来首都物流持续发展提供了宝贵的理论支持与实践指南。

“作为一所有‘中国现代物流管理者的摇篮’‘期货人才培养的黄埔军校’之称的市属高校，物流流通行业是我们发展的根脉”，学校党委书记吴惠强调，“学校必须通过深度绑定行业需求与痛点，把学科专业优势和区域、行业优势结合起来，将产业发展的‘难题’转变为学术研究的‘课题’，针对性提升人才培养水平和契合度，推动教育链、学术链、创新链、产业链‘四链融合’。”

聚焦物流与流通、供应链管理等特色服务领域开展科研和实践，发挥高等教育龙头作用，精准服务国家战略和区域经济社会发展需求，北京物资学院正努力建设首都乃至全国的高素质物流人才培养中心、物流理论研究中心、物流政策与决策咨询中心和物流技术创新中心，朝着建设有特色高水平应用型大学的目标阔步前进。

来源：北京物资学院

(责编：郝孟佳、熊旭)