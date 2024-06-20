今年2月4日，北京地铁8号线“中轴线专列”正式发车，北京印刷学院承担完成的北京地铁8号线“中轴线专列”视觉设计同步发布。

北京地铁8号线“中轴线专列”视觉设计共有两套造型，一套放在了车厢的外立面和车厢内壁，另外一套造型用在了车窗。专列设计在融入北京中轴线15个遗产特色建筑元素的基础上，还融入了数字化的内容和体验，乘客可以扫码“云上中轴”小程序，通过数字化方式感受北京中轴线的文化遗产风貌，体验并参与到北京中轴线保护和传承中，全方位感受北京中轴线文化遗产。

中轴线专列外观设计

设计艺术学院创作团队师生深入挖掘中轴线遗产的文化价值，以“移动的中轴线历史文化艺术展”的设计理念，给在地铁上短暂乘坐的乘客带来了一场感受中轴线文化韵味和历史底蕴的视觉体验。

中轴线专列车厢内设计

正如“中轴线专列”的视觉设计，近年来北京的“新风景”中，有不少视觉呈现都是北京印刷学院的作品，他们正以独特的学科建设和科研实力，服务着北京的发展建设。

冬奥会开幕式上的“北印”巧思

北京2022年冬奥会开幕式上，一起向未来环节的“福字之约”中，数十套中国传统吉祥图案在巨大的地屏上以地面冰雕效果滚动出现，与冰雪五环升起环节冰立方的视觉呼应，让人感受到“一眼万年”，这一幕的设计呈现正是出自北京印刷学院滕晓铂教授带领的艺术与科技研究中心团队。此外，水墨动画“冰雪五环”环节的创作由北京印刷学院高妍玫教授带领的新媒体艺术高精尖创新中心团队完成。作品以中国传统文化“观象取意”水墨艺术手法，采用三维水墨动画、裸眼全息水墨动画、数字书法动画方法，将传统毛笔手绘运用到了数字水墨笔刷绘制，凸显了文化底蕴。

除了开幕式若干环节视效设计，北印师生团队还设计完成了开闭幕式手册、《永远在一起》黑胶唱片包装、5个冬奥场馆景观设计、城市志愿者视觉形象系统设计等。在北京举办的这场世界级盛会中，北京印刷学院以教师、学生、校友“全链条齐上阵”的方式，发挥学校“艺术创新+数字科技”的专业优势，共完成了五大系列10项重要任务。

在开闭幕式手册创意设计理念中有一条要求是，展示中华灿烂文明。《北京2022年冬奥会开幕式》手册VIP版采用了“蝴蝶装”。蝴蝶装始于唐末五代，盛行于宋元，流行了大约400年。其装订方式是以中缝为准心，将印有内容的纸面朝里对折，再把折叠好的书叶，从背面用胶粘贴在另一有内容的书叶背面，再用一张厚纸对折之后黏于书脊作为书衣（书皮），最后将上下左三面裁齐成书。从表面翻开后书叶朝两面分开，状似蝴蝶展翅飞翔，故称“蝴蝶装”。将精巧的“蝴蝶装”应用于现代出版设计，展现了北京印刷学院在出版学科方面的探索、钻研与坚守。

尽显简洁庄重现代设计风格的北京颁奖广场

北京印刷学院的前身是1958年中华人民共和国文化部建立的文化学院，办学65年来，学校现已成为在出版与传播、印刷与包装、设计与艺术三个领域具有明显优势和特色，工、文、艺、管协调发展的高等院校。

学院已获评国家级一流本科专业建设点8个，包括了编辑出版学、印刷工程、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字出版、机械工程、动画、网络与新媒体专业。北京市一流本科专业建设点14个，北京市重点建设一流专业2个。

“传承弘扬印刷文明，创新发展出版文化”是北京印刷学院的办学使命。北京印刷学院在中国特色出版学科建设上，构建了多学科交叉融合的出版学科矩阵，具有出版理论与历史、出版编辑、数字出版、出版管理、版权保护与运营、出版技术与应用、出版美学等七大方向，形成了具有中国特色的出版学科体系。

近年来，围绕北京全国文化中心建设的需求，北京印刷学院不断深化出版印刷领域科研工作，推动出版内容与技术的创新融合；为国家图书馆开发设计近现代纸质文献保护脱酸处理智能系统，推动文化遗产的数字化保护；开展北京文化产业高质量发展研究，形成了《北京红色出版》《北京红色设计》《基于“艺术城市”概念的“北京古村落文化旅游经济圈”构建研究》《北京文化产业发展报告》《大兴区文旅产业的品牌推广和创意传播模式的调查研究》《世界遗产地旅游交通能源消耗与碳排放分析》等优秀成果。

来源：北京印刷学院

(责编：郝孟佳、熊旭)