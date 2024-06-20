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《汉语量词详解与溯源词典》新书发布会举行

2024年06月20日12:40 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月20日电 （记者李昉）19日，《汉语量词详解与溯源词典》新书发布会在第三十届北京国际图书博览会期间举行。

记者了解到，《汉语量词详解与溯源词典》共收录常用量词600多个，包括现代汉语中常用的专用量词和一部分特点突出、使用频率较高的借用量词。此外，词典还针对学习者易混淆、易用错的量词进行了详备的辨析，不仅帮助读者知其然，亦引导读者了解其所以然。

语文出版社社长于春迟表示，《汉语量词详解与溯源词典》是第一部对汉语量词的语义源流作全面描写的词典，能为汉语量词教学以及学术研究提供切实帮助。

词典主编、北京师范大学国际中文教育学院教授陈绂表示，量词教学一直是对外汉语教学的重点和难点。说清楚量词“为什么这么用”，是《汉语量词详解与溯源词典》的核心目标，师生们迫切需要一本介绍怎么使用量词、说明为什么要这样使用、量词相关更深层次问题作出回答的工具书。

在交流环节中，来自北京师范大学、北京外国语大学、语文出版社等单位的专家围绕词典的编写缘由、内容特点、教学价值意义及使用方法等方面进行深入探讨。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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