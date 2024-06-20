原标题：中考在即 北京开通加急办理居民身份证绿色通道

记者今天从北京市公安局获悉，2024年北京中考即将举行，针对中考考生可能出现的居民身份证丢失、到期或损坏等情况，6月20日起至26日中考结束，北京市公安局提供加急办理居民身份证绿色通道助考服务。

24小时内制发证件

北京市户籍中考生当日上午在派出所户籍窗口申请办理的，下午14时后即可领取；当日下午申请办理的，次日上午9时后即可领取。

领取地点：北京市公安局人口管理和基层工作总队制证中心(丰台区成寿寺路甲19号)。

临时居民身份证就近办理立等可取

北京市户籍考生可在办理居民身份证后，就近到全市任意户籍派出所办理临时居民身份证，公安机关对审核无误的当场予以受理，立等可取。

外省市户籍考生在北京市户籍派出所办理居民身份证申领手续并经户籍地公安机关审核签发后，可办理临时居民身份证或申请开具户籍证明，立等可取。

2024年中考在即，北京警方提醒广大考生：请提前检查并妥善保管居民身份证，如有过期、丢失或损坏等情况，立即前往就近派出所办理。各户籍派出所居民身份证办理窗口将全天候、全时段提供及时、便捷的服务 。

(记者 吕少威)

(责编：郝孟佳、熊旭)