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贵州“95后”苗家女孩蜡染传承有新“艺”

2024年06月20日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：贵州“95后”苗家女孩蜡染传承有新“艺”

贵州“95后”苗家女孩蜡染传承有新“艺”

　　贵州织金苗族蜡染2021年6月入选国务院公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。“95后”苗族女孩王秋雨大学毕业后回到织金，成为一名织金苗族蜡染推广者。她不仅使用传统小腊刀，还使用大腊刀和毛笔，以蜂蜡为墨在丝巾、衣服、箱包上绘制小篆、甲骨文、山水等文字与图案，这些蜡染产品深受消费者喜爱。图为6月19日，王秋雨在织金县平远古镇的依文织金数字化展厅制作蜡染。周燕玲 摄

　　6月19日，王秋雨在织金县平远古镇的依文织金数字化展厅制作蜡染。周燕玲 摄

　　6月19日，王秋雨在织金县平远古镇的依文织金数字化展厅制作蜡染。周燕玲 摄

　　6月19日，王秋雨在织金县平远古镇的依文织金数字化展厅制作蜡染。周燕玲 摄

　　6月19日，王秋雨展示自己制作蜡染丝巾。周燕玲 摄

　　6月19日，王秋雨在整理有蜡染元素的女鞋。周燕玲 摄

　　6月19日，王秋雨向游客介绍有蜡染元素的女鞋。周燕玲 摄

　　6月19日，织金县平远古镇依文织金数字化展厅展示的蜡染帆布鞋。周燕玲 摄

(责编：郝孟佳、熊旭)

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