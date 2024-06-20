原标题：2024（第10届）中国海归创业大赛落幕

2024(第10届)中国海归创业大赛19日在江苏苏州落幕。“慢乙肝功能性治愈创新药物的研究与开发”项目最终夺冠。

中国海归创业大赛自2015年首次举办以来，共吸引5000余个海归创业团队参赛，已成为激发海归创业活力、释放企业创新动能的重要平台。

本届大赛聚焦“人才+科创+产业+金融”，组建规模10亿元人民币的专项基金对参赛项目进行优先投资；组织“海创中国”英才行及专场对接洽谈活动，推动人才项目孵化、科技成果转化、金融投资对接、产业商业合作；设立中国海归创业大赛服务基地，为优秀参赛项目团队开辟人才、资金、场地等绿色通道，提供创业全生命周期服务。同时，通过“海创中国”导师行活动和常态化机制，为参赛项目提供创业辅导和陪伴式服务。

本届大赛参赛项目集中于新一代信息技术、生物技术与大健康、新能源与节能环保、新材料、高端装备制造等领域，采用线下直通选拔与线上报名评审相结合的方式征集遴选优质项目。复赛中，129支海归创业团队分为4组进行路演，评审团从团队、技术、市场、财务四个维度进行现场评分，确定20个项目晋级决赛。

决赛中，7位专业评委对晋级项目作出评定，最终，“慢乙肝功能性治愈创新药物的研究与开发”项目获一等奖，“集成电路核心装备——12寸去胶设备研发及产业化”等3个项目获二等奖，另有6个项目获三等奖，10个项目获优胜奖。

(记者 金旭)

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