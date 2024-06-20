原标题：脚斗，正在成为校园体育的新宠

谁承想，一项可以追溯到远古时期的民间游戏，如今活力焕发，成为万千校园孩童痴迷的体育运动。

国家体育总局正在向全国推广这一体育项目——脚斗运动。去年，国家体育总局武术运动管理中心发布《体育总局武术中心关于积极开展脚斗运动的函》，其中写道：“日前体育总局武术中心正式成立了‘全国脚斗运动推广委员会’，负责全国范围内脚斗运动的普及和发展工作。”“脚斗运动起源于‘蚩尤戏’，是民族文化原创体育项目。”

据全国脚斗运动推广委员会执行主任、北京脚斗士协会会长吴彦达介绍，脚斗运动包含两大板块：“脚斗士”和“脚斗娃”。其中脚斗娃运动主要服务于校园体育，广受欢迎。他说：“以北京为例，五年前没有一所学校开展脚斗运动，现在北京有352所试点校、112所特色校、2个示范校，涉及10多万学生在参与脚斗运动，其中约18700名学生参加了各级比赛。全国范围内已有8个省区市的800多所学校开展脚斗娃教学、训练、课后社团和比赛活动。”

梦中脚斗

魏溢芯是北京市怀柔区第一小学二年级的学生，从上学开始就在学校社团练习脚斗。16日，在北京市第五届脚斗娃大赛现场，记者碰见了这个小丫头和她妈妈莫莉娟。莫莉娟对记者说，脚斗运动似乎有种特殊的魔力，让女儿痴迷。

“她太喜欢脚斗了，在学校练，回家也练。”莫莉娟说，“有天半夜大家都睡了，孩子把身边的大人从睡梦中踹醒，问她怎么了，她睡眼蒙眬地说刚刚在梦里练习脚斗呢。”

莫莉娟说，为了准备今年的北京脚斗娃大赛，学校进行了两个月晨练，要求孩子一大早到校。父母一度担心魏溢芯不能按时起床，结果发现她每次都自己醒来，开开心心地去训练。

记者问魏溢芯：“你和小伙伴们为什么这么喜欢脚斗？”她回答：“因为这是我们的乐趣，如果我们赢了，我们会觉得很开心；如果没有，我们会下次再战。这种竞赛的乐趣我们小朋友都很喜欢。”

童言无欺。脚斗，给孩子们带来了快乐，陪伴他们健康成长。一年来，莫莉娟亲眼目睹练习脚斗给孩子带来的积极变化，不仅在身体方面，更多在精神方面。她说：“练习脚斗需要单腿支撑维持身体平衡，孩子需要高度专注。我感觉孩子的专注力比以前明显提升，学习做作业不再像以前那样容易分神了。过去我的孩子交流交际能力不太好，也不太活泼，但自从练习脚斗后，我觉得她更自信了，也更乐于展示自己了，做事比较有规划。”

脚斗如今已经成为北京一些学校的特色项目。昌平区长陵学校2019年引进了脚斗运动，至今已有5年。学校副书记谢国勇介绍，学校同时开展足球、旱地冰球等多个体育项目，但脚斗最受学生们青睐。

谢国勇说，他特别喜欢看到学生通过脚斗运动激发出昂扬斗志。“斗志激发出来后，他们自然就有兴趣了。脚斗得到学生和家长们的喜欢。我们已经把这个项目纳入校本课，也纳入了学校运动会。”

“斗”是关键

北京市昌平区霍营中心小学的一位学生家长给记者讲了一个父子脚斗的故事。他儿子刚开始练习脚斗时，根本不是他的对手，二人“吨位”差距太大。但过了一段时间，儿子学会了运用战术，利用身轻的优势，灵活走位，伺机进攻，生生把父亲拖垮。

斗智斗勇，这是脚斗的乐趣所在。

在北京市海淀区图强第二小学，几乎全校学生都玩脚斗。校长黄学英说：“我发现，没有对抗的体育活动，学生们很难有兴趣。他们喜欢比赛。”

脚斗虽然是对抗型体育运动，但很安全。今年3月，全国脚斗运动推广委员会联合北京中小学体育运动协会等组织发表了一份名为《脚斗运动提升青少年身体机能和综合素质研究报告》的文件。文件中提到，除了一些表皮的擦伤、撞伤外，没有发现颅脑损伤、皮肤撕裂、腰椎损伤、骨折及其他较为严重的损伤。在训练和比赛时佩戴护膝、护肘、护臂等保护措施，可明显降低运动损伤发生的概率。“由此可见，脚斗运动安全性较高，是一项比较适合小学生参与的运动项目。”

国家体育总局武术运动管理中心武术搏击部主任张雷认为，脚斗运动拥有易学、易练、易赛、易评价、趣味性强、安全性高、参与人数广等诸多优点，且对场地条件要求不高。“所以，这个项目在青少年中推广应该说有较大优势。”

吴彦达表示，事实证明，在小学推广脚斗运动可以有效解决学生体质状况下降的问题，意义重大。他说：“校园脚斗分三个训练竞赛环节——竞势、竞速、竞技，能够全方位提升学生的身体素质，还能培养孩子的专注力、自信力、自控力、合作力。”

根据众多学生、家长、老师、校长和专家的反馈，脚斗是一项适合中国校园体育要求、能够促进青少年全面健康成长的体育运动。

（新华社北京6月19日电 记者马邦杰）

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