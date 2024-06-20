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驰骋绿茵场 阳光又自信

——校园足球促进甘肃青少年全面成长

2024年06月20日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：驰骋绿茵场 阳光又自信

甘肃省青少年校园足球夏令营，孩子在进行控球练习。甘肃省教育厅供图

甘肃省青少年校园足球夏令营，孩子在进行控球练习。甘肃省教育厅供图　　

　　 绿茵场上的少年快速带球冲向球门，一脚将球射向球门死角，进了！日前，在第二届中国青少年足球联赛（甘肃赛区）男子初中年龄段U13组的比赛中，武威第十中学男子足球队过关斩将，一举拿下季军。

　　 甘肃省武威市多年来深化校园足球改革、普及校园足球运动、优化校园足球赛事，目前已成为全国首批8个青少年校园足球高水平综合改革试验区之一。不仅武威市，甘肃省各市县都在大力推动青少年校园足球发展，努力让足球运动成为学生学习生活的一部分。“校园足球”已成为提升素质教育质量的有效途径。

　　统筹规划扩大足球人口

　　 武威第十中学是首批国家级校园足球特色学校，吸纳了一批有足球基础的学生。

　　 “我们班上踢球的孩子们文化课也从不会落下。”武威第十中学教师苏艳花已经连续带了三届足球冠军班，在她看来，体育训练并不会影响文化课成绩，反而会成为学生升学的助力。

　　 据统计，自2021年、2022年武威第六中学和武威第十八中学先后开始招收高中特长生起，武威第十中学通过足球特招升入高中的球队队员共计25人，占球队毕业生数量的50%。

　　 “我初中就在武威第十中学踢足球，现在高中还在踢，我将来想成为一名职业球员。”目前在武威第十八中学就读的郑智说。

　　 走进武威市古浪县富民完全小学，在翻新的足球场上，学区幼儿园大班的孩子们正在跟着教练王玉龙进行颠球训练。

　　 “每天十点大课间是小学足球社团的踢球时间，十点半到十一点给幼儿园大班孩子们上一节简单的足球课，让孩子们通过训练了解足球、喜欢足球。”王玉龙说道。

　　 截至目前，武威市已经创建85所全国校园足球特色中小学和幼儿园、5所甘肃省青少年校园足球示范校，拥有参加县级及以上比赛的足球代表队345支和学生球员6200余名，建立了以高中学校为“龙头”的高、初、小、幼“一条龙”足球梯队建设长效机制。

　　足球文化丰富校园生活

　　 兰州市第三十三中学是国家级体育传统项目学校，学校坚持将体育教学纳入课程规划，对足球进行模块化教学设计，形成了体育特色校园文化。

　　 “我们让学生先参加比赛，感受比赛的激情与快乐，对足球感兴趣后，再训练他们提升技术。”兰州市第三十三中学足球教练马晓云说。

　　 下课铃响起，大课间时间到了，甘南藏族自治州合作市第四小学三年级的同学们抱着足球奔向操场，跟着音乐的节拍踩球、颠球。“孩子们通过各种动作熟悉球感，锻炼平衡力和敏捷度，一个个都成了‘中华足球娃’。”校长李汉朝说。

　　 《中华足球娃》是该校自编的一支特色课间操，融合了足球的基础技术动作、武术动作以及传统舞蹈元素，让学生们在每天的体育锻炼中接触足球、了解足球、喜爱足球。

　　 “学校里到处都有足球的影子，我们画足球、写足球、唱足球，更要上场踢足球，我喜欢这种奔跑的感觉，真的特别兴奋！”合作市第四小学学生当子扎西告诉记者。

　　 除此之外，甘肃省各地积极开展校园足球特色活动，武威市民勤县将每年五月第二周设为全县“足球特色周”，组织各中小学校开展足球才艺展示、明星对抗赛等活动；甘南藏族自治州碌曲县把足球同民族传统文艺活动相结合，举办足球联赛与文艺展演，让大家走向体育场、走到阳光下。

　　足球训练塑造健康身心

　　 跑位、接球、过人、射门，一气呵成……这是碌曲县藏族中学足球队训练的日常。

　　 多年来，该校坚持“体育育人”，同时深化推进体育强身工作，严格开展体质检测，结合检测数据有针对性地开展体育锻炼、改善学生体质，让孩子们健康奔跑在这片海拔3100米的绿茵场上。

　　 在武威市凉州区黄羊镇九年制学校的操场上，足球教练滕海文正在带领小学男队进行基础动作训练。

　　 滕海文告诉记者，乡村学校的孩子大多比较内敛，不愿意交流，足球方面起步晚，基本功较差，他会根据每个孩子的性格及身体情况进行专项训练。“如今孩子们体质增强了，看着更阳光自信了，足球让他们活力满满，坚强勇敢。”

　　 拉毛扎西是甘肃民族师范学院马克思主义学院的本科生，热爱踢球的他一路从碌曲草原踢到了大学校队。拉毛扎西向记者说，自己的最大优势在于身体素质更强，更有耐心和韧劲儿。“跑起来我就可以放下压力，足球带给我的是最纯粹的快乐。”

　　 采访中，许多足球教练、校长一致认为，足球运动的普及不仅改善了学生体质健康状况，明显降低肥胖率、近视率和心理健康问题发生的比例，还培养了他们坚强的意志、团队协作能力、领导力和责任感。甘肃省教育厅提供的数据显示，2023年全省学生近视率较上年下降3.6%，较2018年下降7.78%；全省中小学生体质健康标准达标优良率逐年上升。

　　 （记者 王冰雅 宋喜群 通讯员 镡祎娜）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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