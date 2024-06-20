本报北京6月19日电 （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：日前，人力资源社会保障部、教育部、财政部联合印发《关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，提出11条稳就业政策举措，全力促进高校毕业生等青年就业创业。

通知明确，合并实施一次性吸纳就业补贴和一次性扩岗补助政策，对企业招用符合条件的毕业年度高校毕业生、离校未就业高校毕业生及登记失业青年的，可发放一次性扩岗补助。延续实施国有企业增人增资政策。对见习期未满与见习人员签订劳动合同的，可给予剩余期间见习补贴。政策均执行至2025年12月31日。

通知指出，实施先进制造业青年就业行动，建立先进制造业企业集群职称评审“绿色通道”，鼓励引导基层一线就业，实施“三支一扶”计划，统筹推动其他基层服务项目实施，鼓励有条件的地方结合实际适当扩大招募规模。强化创业支持，扩大新就业形态就业人员职业伤害保障试点，支持自主创业和灵活就业。

通知要求，大规模组织招聘对接服务，开展公共就业服务进校园活动，高校毕业生集中的地市每周至少举办一次专业性招聘、每月至少举办一次综合性招聘。实施百万就业见习岗位募集计划，支持企业、政府投资项目、事业单位开展就业见习，今明两年每年募集不少于100万个就业见习岗位。

通知提出，实施就业困难青年专项帮扶行动，强化未就业高校毕业生实名帮扶，普遍提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推荐及1次培训或见习机会；强化困难毕业生结对帮扶，量身制定帮扶计划，针对性提供高质量岗位信息。办好高校毕业生就业一件事，统筹就业与人才政策服务事项“一件事打包办”。指导各级公共就业人才服务机构普遍设立青年就业服务窗口，为高校毕业生等青年就业提供一站式服务。

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 06 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)