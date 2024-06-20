本报记者 付 文 刘晓宇

6月19日晚8点，福建省龙岩市新罗区万安镇万安中学初三学生杨文灿结束了中考第一天的考试，在市里宾馆的会议室里和同学们集中自习。回忆起两天前从村里到市里的那段路，杨文灿至今觉得又惊险又感动。

6月17日早晨7点半，暴雨刚刚转弱。

“初三学生都回了村里老家，雨再下的话，学生怎么去市里参加中考？”这样的担忧在万安镇党委书记赖燕飞脑海中打转，“老傅，我们去看看路。”一个电话打过去，赖燕飞便和万安中学校长傅和蔼一起出了镇。一路泥浆一路雨，车行至万苏路池家壁路段，一座硕大的土山拦住了去路。

“糟了，山体塌方！”下车查看，眼测心算，赖燕飞有了估算，“1万多立方米的土方量。老傅，清理这处塌方至少要半天时间。现在山体含水量高，后续可能还有更多土方滑落。咱们先送学生出山进城！”

说干就干，从后备箱拿出锄头铁锹，一行人从道路左侧进入小路，一路摸索前行。3公里的“U”字形小路，正好将大路塌方避开，但在一个拐弯处路面变窄。搬石、垫路、踩实、找平，忙碌的同时，赖燕飞也将“提前送考方案”上报到了新罗区防汛抗旱指挥部，得到肯定答复后，护考行动就此紧锣密鼓地展开。

“各村干部根据学校提供的名单，点对点护送学生到学校操场集合，下午3点统一出发去市里。”中午约12点，微信群里，副镇长罗吉平发出消息。深山里的万安镇，11个行政村迅速行动起来，摩托车、自行车、徒步，学生们一个接一个到达集合点。

杨文灿家住松洋村，距离镇里足足有20公里路程。“孩子，我用摩托车送你过去！”村支书杨锦斌带着杨文灿，在湿滑的路面上前行。泥浆飞溅，但杨锦斌的厚实肩膀，给了杨文灿安全感。

下午3点半，雨还在淅淅沥沥地下。万安中学操场上，31名初三学生已在这里集合，但杨文灿的身影还迟迟没有出现。

“你们到哪里了？”电话这头，赖燕飞语气急促，挽到膝盖的裤腿上，泥浆混着雨水往下滴。“我们到镇政府门口了，马上进校园！”很快，一顶红色雨伞出现在大家的视野中，由松洋村村支书护送的考生杨文灿，终于到达集合点。

“出发！”一声令下，一支由万安镇干部、民兵、志愿者和热心家长组成的特殊送考队伍，从镇里出发，先坐小车，再经山路步行，后由大巴接驳，平常到市里一个小时的路程，这次却用了近3个小时。

暖心送考，同样发生在龙岩市武平县。

19日清晨6点14分，武平县中山中学，远远看到学生王茂富的身影后，校长赖晓铭不禁落泪。

王茂富所住的下坝乡美溪村，受汛情影响，通往外界的道路损坏严重，通信信号中断。18日一大早，王茂富收拾好行李赴考，和父亲到邻近的园丰村求助抗洪突击队。武平县南门消防救援站政治指导员谢衍南、下坝乡党委组织委员石晏铭了解情况后，立刻向下坝乡防汛抗旱指挥部报告，并得到了“尽快完成抢险任务后，派人护送王茂富前往考场”的答复。

傍晚，谢衍南、石晏铭带着王茂富出发。沿着面目全非的村道，蹚河、下田、爬山。护考人员始终让王茂富处于队伍最中心位置。

当晚9点多，一行人途经上龙牙塘自然村时，遭遇山体滑坡。请求增援的过程中，护考人员到附近村民家中休息。得知是送考，村民帮大家烘烤衣服，并为王茂富烧了一锅热水洗澡。

19日清晨5点30分，天色透亮，他们成功与增援队汇合，让王茂富乘车前往中山中学。6点14分，王茂富顺利到达学校。至此，全县3470名中考考生全部顺利赴考。

由于持续强降雨，龙岩、南平、三明等地受汛情影响较为严重。相关各地全力以赴护送考生，据了解，2024年福建省中考19日顺利开考。

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 04 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)