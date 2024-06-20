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贵阳综保区校地联合破解电商人才引育难题

2024年06月20日07:57 | 来源：科技日报
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原标题：贵阳综保区校地联合破解电商人才引育难题

6月17日，记者从贵阳综保区获悉，截至目前，该区已经与北京工商大学、贵州商学院、贵州工商职业学院等13所高校就电商人才引育问题签订战略合作协议。

针对跨境电商专业人才引育难点，贵阳综保区积极探索校地联合人才培养模式，促进产业链、教育链、人才链、创新链有机结合。

位于贵阳综保区的贵州跨境电商产业园是贵州唯一的跨境电子商务产业园区，也是贵阳综保区打造的数字贸易“一区两园”产业中心项目。

贵阳综保区聚焦园区产业发展人才需求，搭建了政府牵头、企业开单、学校培养的电商人才培育体系，与省内外高校联合，协力构建“应用型+跨境电商+人才”“订单式”培育模式，共建“校外实践教学基地”“人才培养基地”等新平台。同时，贵阳综保区还强力整合校企合作资源，选派10名企业专家与5名高校教师组建校企协同育人“双师”团队，让高校教师进入园区25家跨境电商企业开展“解剖式”教学，推动教学理论与产业实践有机融合。

贵阳综保区还创建了“真实项目+创业演练+竞赛赶超”人才培育模式，让2500名在校大学生“变身”为“带货达人”，全面激发人才创业原动力。

（饶曼迪 记者何星辉）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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