人民网北京6月19日电 （记者郝孟佳）18日，北京市朝阳区“人工智能赋能教育教学能力提升”全员实训工作在北京市陈经纶中学启动。未来几个月内，全区中小学、幼儿园的干部和教师将围绕智能技术赋能教学育人进行专题培训。

记者了解到，此次专项实训中，朝阳区将借助“市、区、校”三级联动的方式，通过全员实训、种子培育、校本实修等多元路径，开展一系列的人工智能技术培训，组织一系列的评比活动，搭建一系列展示平台，以及物化一系列实训成果，通过探索人工智能技术与教育教学应用深度融合的新场景、新路径及新模式，促进朝阳干部教师队伍的数字素养及人工智能赋能下的教育教学应用能力全面提升，推进区域教育数字化转型。

“人工智能技术快速迭代，既为教学变革提供了强大的推动力，也给教学变革带来了严峻挑战。”朝阳区教委相关负责人表示，希望通过全员实训，让朝阳教师们认识到人工智能技术在教育领域内带来的潜在优势，主动拥抱人工智能，积极推动人工智能与朝阳教育的深度融合，在校、家、社协同育人方面取得新突破，推进区域教育数字化转型，助力朝阳教育与时俱进的高质量可持续发展。

陈经纶中学集团校长刘雪梅表示，智慧校园平台对于学校管理教育、教学以及科研工作起到了强有力的支撑作用。智慧校园平台能详细记录教师讲授的内容、学生活动的内容、还有学生和老师互动的内容。课后，教师可以通过教学回顾、评测功能，对课堂教学进行分析、调整，从而提升教学效率及质量。

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