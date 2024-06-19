2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

北京联合大学于1985年经教育部批准成立，历经40多年的建设与发展，学校综合实力显著增强，现已成为北京市高水平应用型大学，也是北京市最大的市属综合性大学。

学校现有招生本科专业63个，26个硕士学位授权点和授权类别，1500余名专任教师。学校与50多个国家和地区的260多所院校建立了校际合作交流关系，建校以来已为国家培养了近30万名毕业生。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？

北京联合大学：学校2024年本科招生计划为4032人，其中京外计划1160人，与去年基本持平。

在录取原则方面，对于平行志愿进档考生，采取“分数优先、遵循志愿”的原则，从高分到低分依次录取，专业之间没有分数级差。当考生所有专业志愿均不能满足时，服从专业调剂的考生，随机录取到计划未满的专业。不服从专业调剂的考生，将予以退档。对于教育部、各省级招生主管部门规定的各类政策性加分，学校在提档和分专业录取时都予以认可。

学校今年新增了数字经济、文化产业管理和非物质文化遗产保护三个热门专业。同时，学校在京新增汉语言文学和应用心理学两个普通专业招生（普通本科批次填报志愿）。

学校重新调整设立了软件工程（机器人创新实验班）、金融学（数智金融实验班）、财务管理（数智财管实验班）、信息安全（网安创新实验班）等四个校级实验班，实验班通过高考招生和入校后选拔两种方式不拘一格挑选人才。

学校四个中外合作办学专业继续招生，合作院校是俄罗斯的两所大学。毕业时，符合要求的学生将获得两所院校的证书，招生时对于外语语种无要求，入校后，学生可以从零基础开始学习俄语。

人民网：请您介绍2024年学校优势特色专业。

北京联合大学：学校现有招生本科专业63个，涵盖经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺、交叉学科等十一个学科门类。

学校有近20个专业进入全国排名前20%。例如：旅游管理、财务管理、软件工程、金融学、会计学等12个专业是国家级一流本科专业建设点；新闻学、机械工程、会展经济与管理、建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化等22个专业是北京市级一流本科专业建设点；档案学、旅游管理、软件工程获评为北京高校“重点建设一流专业”；还有机械工程、通信工程等国家级特色专业建设点5个，特殊教育、历史学等北京市级特色专业建设点7个；国家级综合改革试点专业1个，市级综合改革试点专业3个。

同时，学校还高度重视专业认证工作。2020年，学前教育、应用心理学2个专业通过教育部师范类专业二级认证。2021年，建筑环境与能源应用工程专业通过住房和城乡建设部高等教育专业评估（认证）。2023年，制药工程专业通过中国工程教育认证、旅游管理专业通过世界旅游组织旅游教育质量认证。尤为值得一提的是学校的金融学、会计学、国际商务、市场营销、国际经济与贸易、信息管理与信息系统六个专业对标国际标准进行专业建设，于2022年成功通过国际精英商学院协会（AACSB）商科认证。

人民网：请介绍一下学校的转专业政策。

北京联合大学：新生入学后，一、二年级第二学期有机会申请转专业，实行“双向选择”，学生可以申请院内转专业，也可以申请在全校范围内转专业。转出无限制，转入以当年接收专业的要求为准，比如有的专业要求学分绩点，有的专业会有笔试、面试等，可以关注当年的相关文件。

人民网：考生报考时需要注意什么？您对考生填报志愿有什么建议？

北京联合大学：学生报考需要注意两点：一是实施高考改革省份各专业有选考科目的要求，且2024年有新变化；二是部分专业有身体条件和单科成绩的限制，请不符合条件的考生予以回避，以免浪费专业志愿。

在填报志愿方面，一是要根据兴趣，圈定专业。考生要结合本人的学习水平、兴趣爱好、身体条件等来确定报考专业。考生可以先了解想报考的专业，了解这个专业是什么、学什么、将来能干什么，再结合自己兴趣和未来的职业期待选择专业。学校有60多个招生本科专业可供大家选择，选择范围非常广泛。

二是梯度填报，做好保底。学校专业之间没有分数级差，考生填报专业志愿的时候可以将自己最喜欢的专业放到第一个。最后两个志愿填写历年录取分数线较低，且自己能接受的专业保底，避免被调剂到不喜欢的专业。

三是服从调剂，降低风险。建议各位考生选择服从调剂，如果考生所填写的专业都未被录取，不服从调剂很可能被退档，将会面临落榜的危险。

(责编：郝孟佳、熊旭)