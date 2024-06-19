2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

西安交通大学共有61个国家一流专业，一流专业占比高达81%。其中比较热门的专业可以用一个名词来概括，即“电动机管理”。“电”，是指电气工程及其自动化、自动化、人工智能、计算机科学与技术、信息工程等强电、弱电专业，电气工程和自动化专业等学科。“动”，是指能源与动力工程专业。“机”是指机械工程专业。“管”，是指工商管理和管理科学与工程领先学科。“理”是指数学、物理等理科专业，数学和物理分别入选国家基础学科拔尖计划和强基计划。热门专业都有国家重点实验室、教育部重点实验等科研平台的依托，每个专业都有两院院士领导的教师团队，获得过诸多国家科学技术奖和国家级教学成果奖。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？

西安交通大学：学校自2015年开始大类招生，经过十年的探索与实践，2024年西安交通大学将原有跨学院大类的招生模式调整为以学院为主体的小大类招生模式，由原来的8个跨学院大类调整为27个以学院为主体的小大类。优化后的招生目录，对考生更友好，更注重人才培养全链条整体规划、更符合人才培养全阶段发展规律。在志愿填报时，充分遵从学生兴趣爱好，尽可能地尊重学生的选择权利；在入学后，学生不用过于关注专业分流，可以把更多精力放在实践和科研训练上。

人民网：2024年学校招生计划如何安排？有无增减？

西安交通大学：2024年西安交通大学继续扩招，在2023年招生6100人的基础上扩招50人，在全国31个省（市、区）总招生计划达到6150人。

人民网：2024年学校招生专业有无变化？具体是怎样的？

西安交通大学：2024年西安交大增加了电气工程及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术等学科的招生计划数。另外，新增了一个强基计划招生专业：材料科学与工程。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

西安交通大学：学校在部分省除了有本科一批招生计划外，还有医学分代码招生计划、提前批次招生计划和中外合作批次招生计划，请广大考生注意查看各省招生考试机构官方志愿填报指南等。

西安交通大学根据本校在各省（区、市）的招生计划和考生报考情况，确定调档比例和调档分数线。根据教育部规定，按照顺序志愿投档的批次，调档比例原则上控制在各省公布招生计划的120%以内。按照平行志愿投档的批次，调档比例原则上控制在各省公布招生计划的105%以内。

人民网：请介绍一下学校奖助学金政策。

西安交通大学：为帮助学生顺利完成学业，西安交通大学设立了完善的奖学金、助学金、国家助学贷款、贷款代偿、勤工助学、困难补助、学费补偿、绿色通道等资助体系，实现了对家庭经济困难学生的资助全覆盖。每年各类奖、助、贷、勤、补、免、偿等经济资助总金额达9448万元。2023年，获奖学金学生人数超参评学生总数的35%，获助学金学生人数接近全体学生人数的17%，社会企事业单位和友好人士设立奖、助学金60余项，以最大的力度支持学生在校的学习和生活。

学校通过“绿色通道”帮助家庭经济困难学生顺利入学，确保每一位学生都能平等享有受教育的权利。每年约4000人申请国家助学贷款，国家助学贷款获批率达100%。

(责编：郝孟佳、熊旭)