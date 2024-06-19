2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

西安理工大学是国家“中西部高等教育振兴计划”入选高校，是工信部与陕西省共建高校，陕西省重点建设的高水平大学，是我国水利水电、装备制造行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。

西安理工大学是我国首批获得博士、硕士、学士学位授予权的高校之一。现有15个博士学位授权一级学科，2个博士专业学位授权点，27个硕士学位授权一级学科，13个硕士专业学位授权点。

人民网：学校今年的招生情况如何，有什么变化？

西安理工大学：2024年，西安理工大学设有70个本科招生专业，面向全国31个省（市、自治区）招收4490名本科生。学校在陕招生计划2815名，较去年增加51名。学校扩大专项计划规模，其中地方专项计划169名，较去年增加15名。

从招生专业来看，近年来，学校先后增加了人工智能、智能制造工程、机器人工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、储能科学与工程等专业；同时，学校不断调整优化专业招生结构，持续增加电气工程及其自动化、通信工程、水利水电等热门、优势专业招生计划。

招生政策方面也有两点变化。第一，学校2024年在陕招生将设有4个报考院校代号，其中报考院校代号8011招收提前批本科艺术类考生以及本科一批理工（本硕分流培养、卓越班、普通类）、本科一批文史考生，报考院校代号9811招收本科一批国家专项计划考生，报考院校代号9911招收本科一批地方专项计划考生，报考院校代号9237招收本科一批中外合作办学考生；第二，学校艺术类（美术与设计类）招生政策调整为按照考生高考文化课成绩和省级统考成绩按比例合成的综合成绩择优录取，综合成绩=高考文化课成绩×50%+（省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分）×50%。

人民网：请您介绍一下学校的特色专业。

西安理工大学：学校有38个专业入选教育部一流本科专业建设“双万计划”，其中32个专业入选国家级一流本科专业建设点，6个专业入选省级一流本科专业建设点，入选数量和入选比例均位居省属同类高校第一，并且国家级一流本科专业建设点覆盖全部二级学院；有21个专业通过国家工程教育专业认证（评估），10个专业为国家级特色专业。

人民网：学校的转专业政策、要求是怎么样的？

西安理工大学：所有本科生在大一学年结束后，均有一次重新选择专业的机会。学校形成了转出无门槛，转入需考核的工作机制。学校规定，学习成绩在本专业排名前30%的学生，可根据学习兴趣在全校范围内（不能跨科类）申请调整专业，其余70%学生可依据专业录取分数排名申请转入同分或低分录取专业（专业录取分数排名指依照学生入学当年我校在陕西省各专业本科一批录取最低分排名）。中外合作办学专业学生按照教育部和学校有关文件执行。

人民网：西安理工大学的录取原则有哪些？

西安理工大学：考生在思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、高考投档成绩达到本省（市、自治区）同批录取控制分数线、符合学校调档要求的情况下，依据考生高考投档成绩由高分到低分，按照考生志愿择优录取。对于高考综合改革省份，考生选考科目须满足学校本科招生专业选考科目要求。

学校采用“分数优先、遵循志愿”的原则确定考生专业，各专业志愿之间不设分数级差。考生专业志愿均无法满足时，若服从专业调剂，则按照投档成绩结合体检结论调剂到该省份招生计划尚未完成的专业；若不服从专业调剂，则作退档处理。分数相同的按各省（市、自治区）确定的同分排序规则进行排序录取。对特殊类型招生认定结果另有规定的，从其规定。

为保护学生利益，在平行志愿录取原则下，学校对于已投档考生，若思想政治品德考核合格，体检结论符合相关专业培养要求，并且服从专业调剂，原则上不退档。

学校认可当地省级招生主管部门的加分政策，同一考生如符合多项增加分数条件，不重复加分，只取其中最高一项分值，且不得超过20分。所有高考加分项及分值不适用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。

(责编：郝孟佳、熊旭)