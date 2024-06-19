人民网北京6月19日电 （记者郝孟佳）近日，北京中医药大学在良乡校区举办了2024年校园开放日活动。北京中医药大学党委书记王瑶琪表示，学校是以中医中药为特色的医科类大学，要培养拥有精湛医术和人文情怀，能够为传承弘扬中医药文化，为服务人类生命健康贡献力量的优秀拔尖创新人才。

北京中医药大学2024年校园开放日活动现场。学校供图

北京中医药大学招生与就业处副处长申堃介绍，学校高度重视中医药特色长学制建设，创办中医学（领军人才培养计划）、中药学（时珍国药班）和中西医临床医学（华佗班）三个本博连读专业，开办中医学（卓越5+3一体化）和中医学（卓越中医儿科班5+3一体化）两个本硕连读专业。今年，学校本科招生计划增加30人，均为本博连读医学专业。其中，中医学（领军人才培养计划）新增10人，中西医临床医学（华佗班）新增20人。

记者了解到，北京中医药大学2024年本科招生专业中，在综合改革省份，选考科目均有变化，医药类选考科目均为物理、化学必选；公共管理类、法学（医药卫生）、英语（医学）、英语（中医药国际传播）四个专业不限定选考科目。学校录取采用平行志愿，“分数优先，遵循志愿，一轮投档”。若考生服从专业志愿调剂、体检符合要求，学校承诺不退档。

活动中，北京中医药大学还特别邀请北京航空航天大学、北京师范大学、北京邮电大学等京内18所高校开展联合高招咨询，解答招生政策及相关专业等问题。

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