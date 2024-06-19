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培养新型外语人才 助力中国文化“造船出海”

巫艳纯
2024年06月19日08:26 | 来源：人民网-教育频道
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近年来，以网文、网剧、网游为代表的文化出海“新三样”，因其移动化、社交化、可视化等特点，已成为海外人群感知中国的重要方式，是展示中国悠久多元的历史文化、讲述中国故事、传播中国形象的新兴载体。

要用外语讲好中国故事，不应只是通过政府、机构等官方渠道来讲，而是“人人都可以讲”。要利用民间力量，推动中国文化“出海”，外语专业人才便是其中一支生力军，潜力巨大。要增强外语专业人才的国际传播能力，需要调整和优化外语人才培养过程各环节，切实提高学生中外双向语言表达能力和跨文化传播能力。

那么，借助文化“新三样”乘风“出海”的热潮，中国高校如何更好培养新型优秀外语人才？笔者结合多年来的教学经验，从以下方面进行了梳理总结。

一是外语类教材有机融入中国元素，打好外语人才的“中国底色”。要提高外语类专业教材中中国文化的比重，通过中外文化比较，引导学生聚焦中国文化精髓，加深对中国社会历史文化的认知感和认同感，赋能学生思维方式、民族意识和价值观念的正迁移。同时， 要兼顾教材的“人文性”，丰富教材的中国文化内涵，为教学提供大量素材，帮助学生深入了解本土文化，增加背景知识和语言知识储备，启智增慧，让学生“有故事可讲”。

二是提升教师文化素养和数字素养，鼓励青年教师主动作为。要想引导学生讲好中国故事，外语专业教师要先熟知中国故事，加强中华文化底蕴，提升本土文化素养，强化中外语言基础和跨文化知识。开展“外语+中文”“外语+传媒”等学科交叉融合，利用人工智能、大数据分析等数字化信息技术，构建虚拟教研室、慕课等开放、共享、融合的平台，发挥不同学科教师的专业优势和知识体系，协同合作，提升学生国际传播能力。要发挥青年教师队伍力量，鼓励“青椒”发挥“数字原住民”的优势，与时俱进、积极创新，熟悉掌握数智化信息技术，采用高校学生更喜闻乐见、更易于接受的方式开展教学，调动学生积极性，让学生“愿意开口讲”。

三是打造“教—学—评—思”一体化教学模式，让学生在“做”中学。由“以教师为中心”向“以学生为中心”转变，利用项目式学习、产出导向法等方法，明确课程学习目标，利用具体实例灵活课堂教学，可结合区域历史文化特点和资源，选择代表性强、文化艺术水平高、底蕴深厚的剧作、国漫、风俗、手工技艺等进行翻译或译写练习。制定有针对性、可操作性强的产出评价体系，开展生生互评、师生互评，结合AI人工智能、神经网络翻译技术，锤炼翻译技能和打磨产出成果，在教学实操中不断提高学生的跨语言和跨文化传播的能力，让学生“学会怎么讲”。

四是利用数智技术打破空间壁垒，赋能第二课堂教学实践。灵活运用大数据、云平台、AIGC等技术开展校际、国际合作的第二课堂教学实践，组织开展中华优秀传统文化或作品的外语译写、演讲竞赛，为学生提供理论指导和有效反馈。与国际高校和各大传媒、视频平台合作，搭建交流平台，挑选优秀学生作品进行推广，既能在海外学生中刮起“中国风”和“圈粉”，又能获取外语母语人群对翻译产出的反馈，持续打磨改进，形成真正易于海外受众接受的译本，让学生“能够讲得好”。

五是外语专业教材、教师、教学、实践“四位一体、协同提质”，助力打造融合式、交叉式外语专业教育。实现外语语言文化和本土语言文化的双向平衡，锤炼学生语言技能和跨文化能力，让学生学会“用外语去说和写”，拓宽用外语讲述中国故事的通道，助力中国文化“造船出海”，向世界呈现可信、可爱、可敬的中国形象。

（作者：巫艳纯，系广西医科大学外语学院大学英语教研室副主任）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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